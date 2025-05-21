Дешево і практично: нова батарея без літію може зарядитися за лічені хвилини

Індійським дослідникам вдалося обійти головні проблеми сучасних літій-іонних акумуляторів — високу ціну і потребу в рідкісній сировині. Новий натрій-іонний акумулятор може зарядитися до 80% всього за 6 хвилин.

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

До того ж, новаторська батарея витримує понад 3000 циклів зарядки.

Новий тип натрій-іонної батареї (SIB) розробила група вчених із Центру передових наукових досліджень ім. Джавахарлала Неру. Джавахарлала Неру.

З чого зроблена нова батарея

Продуктивність акумулятора дослідники поліпшили трьома важливими способами:

по-перше, вони зробили частинки дуже маленькими, наномасштабними;

по-друге, кожну частинку вони обернули тонким шаром вуглецю;

по-третє, додали невелику кількість алюмінію в матеріал.

Ці кроки допомогли акумулятору заряджатися швидше і працювати безпечніше з плином часу. До того ж, на відміну від літію, запаси якого обмежені, натрій дешевий і широко поширений у багатьох країнах світу.

Ще один плюс — що нова батарея також уникає поширених ризиків літій-іонних типів, як-от небезпека загоряння і швидке зношування.

Де знадобиться нова батарея

Відкриття може виявитися корисним для багатьох сфер. Однією з ключових галузей застосування називають електромобілі.

Взагалі, натрій-іонні батареї могли б живити пристрої, допомагати зберігати енергію в сонячних і вітрових електростанціях, керувати безпілотниками або постачати електрику в сільські будинки, які все ще не під'єднані до електромережі.

Нова технологія може допомогти зробити чисту енергію доступною в усій країні — особливо з урахуванням спекотного клімату Індії.

Раніше Фокус писав, що китайські вчені створили мініатюрну портативну батарею на основі електроактивних мікроорганізмів, яка показала можливість самозарядки до 10 циклів. Цікаво те, що для такої батареї взагалі не потрібен літій.