Литий не нужен: создана батарея, которая самозаряжается, "питаясь" бактериями
Китайские исследователи разработали миниатюрную портативную батарею на основе электроактивных микроорганизмов, которая показала
Издание Interesting Engineering пишет, что биобатареии используются живые гидрогели, содержащие проводящие биопленки, инкапсулированные в альгинатную матрицу для стимуляции нервов. Эти гидрогели, которые можно печатать на 3D-принтере, сохранили биологически активные характеристики, включая электроактивность.
Ученые отметили, что использование живых материалов для производства энергии – это перспективный путь к экологичному преобразованию и хранению энергии. По их словам, биобатарея вырабатывает электричество за счет метаболической активности бактерий, что обеспечивает ей возможность самозарядки до 10 циклов.
В ходе исследований оказалось, что новая биобатарея имеет удельную емкость 0,4 мАч г−1, максимальную плотность мощности около 8,31 мкВт см−2 и плотность энергии 0,008 Вт⋅ч/л. Эти значения ниже, чем у традиционных литий-ионных аккумуляторов, но при этом биобатарея не использует критически важное сырье, такое как кобальт и литий, а также экологически опасные компоненты, такие как марганец и органические электролиты.
Где можно применить биобатареи
Сообщается, что исследователи изготовили из живого гидрогеля стандартную оболочку аккумулятора, успешно создав батарею с функцией самозарядки.
"Устройство демонстрирует замечательные электрохимические характеристики с кулоновской эффективностью 99,5% и сохраняет высокую жизнеспособность клеток, превышающую 90% после эксплуатации", — заявили исследователи в исследовании.Важно
Эту технологию можно использовать для стимуляции нервов, чтобы обеспечить точный контроль над биоэлектрической стимуляцией и физиологическими сигналами артериального давления. Кроме того, она имеет потенциал для будущих достижений в области зеленой энергетики.
Напомним, исследователи из Швеции разработали мягкий и пластичный аккумулятор, который может принимать любую форму.
В свою очередь индийские ученые использовали цинково-воздушную батарею для производства перекиси водорода.