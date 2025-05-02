Литий не нужен: создана батарея, которая самозаряжается, "питаясь" бактериями

Китайские исследователи разработали миниатюрную портативную батарею на основе электроактивных микроорганизмов, которая показала

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Издание Interesting Engineering пишет, что биобатареии используются живые гидрогели, содержащие проводящие биопленки, инкапсулированные в альгинатную матрицу для стимуляции нервов. Эти гидрогели, которые можно печатать на 3D-принтере, сохранили биологически активные характеристики, включая электроактивность.

Ученые отметили, что использование живых материалов для производства энергии – это перспективный путь к экологичному преобразованию и хранению энергии. По их словам, биобатарея вырабатывает электричество за счет метаболической активности бактерий, что обеспечивает ей возможность самозарядки до 10 циклов.

В ходе исследований оказалось, что новая биобатарея имеет удельную емкость 0,4 мАч г−1, максимальную плотность мощности около 8,31 мкВт см−2 и плотность энергии 0,008 Вт⋅ч/л. Эти значения ниже, чем у традиционных литий-ионных аккумуляторов, но при этом биобатарея не использует критически важное сырье, такое как кобальт и литий, а также экологически опасные компоненты, такие как марганец и органические электролиты.

Где можно применить биобатареи

Сообщается, что исследователи изготовили из живого гидрогеля стандартную оболочку аккумулятора, успешно создав батарею с функцией самозарядки.

"Устройство демонстрирует замечательные электрохимические характеристики с кулоновской эффективностью 99,5% и сохраняет высокую жизнеспособность клеток, превышающую 90% после эксплуатации", — заявили исследователи в исследовании.

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Эту технологию можно использовать для стимуляции нервов, чтобы обеспечить точный контроль над биоэлектрической стимуляцией и физиологическими сигналами артериального давления. Кроме того, она имеет потенциал для будущих достижений в области зеленой энергетики.

Напомним, исследователи из Швеции разработали мягкий и пластичный аккумулятор, который может принимать любую форму.

В свою очередь индийские ученые использовали цинково-воздушную батарею для производства перекиси водорода.