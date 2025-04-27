"Новый тип технологий": создана жидкая батарея, похожая на зубную пасту (фото)

Исследователи из Университета Линчепинга в Швеции разработали мягкий и пластичный аккумулятор, который может принимать любую форму.

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Технология описана в пресс-релизе на официальном сайте Университета Линчепинга. Для новой батареи нет никаких ограничений в конструкции, что делает ее походящей для самых разных устройств.

"Текстура немного похожа на зубную пасту. Материал можно, например, использовать в 3D-принтере, чтобы придать батарею желаемую форму. Это открывает новый тип технологий", — сказал доцент Айман Рахманудин.

Жидкий аккумулятор Фото: Линчепингский университет

Предыдущие попытки изготовить мягкие и растягивающиеся батареи основывались на различных типах механических функций, таких как резиноподобные композитные материалы, которые можно растягивать, или соединения, скользящие друг по другу.

Жидкостные электроды испытывались в прошлом, но без особого успеха. В них использовались жидкие металлы, такие как галлий. Но тогда материал мог функционировать только как анод и имел риск затвердевания во время зарядки и разрядки, теряя свою жидкую природу.

Кроме того, многие из ранее изготовленных растягивающихся батарей использовали редкие материалы, которые оказывают значительное воздействие на окружающую среду при добыче и обработке.

Как устроена новая батарея

В свою очередь шведские ученые создали свою мягкую батарею на основе проводящих пластиков (сопряженных полимеров) и лигнина, побочного продукта производства бумаги. Батарею можно заряжать и разряжать более 500 раз, и она все равно сохранит свою производительность. Ее также можно растянуть в два раза.

"Поскольку материалы в аккумуляторе представляют собой сопряженные полимеры и лигнин, сырье имеется в изобилии" — отметил научный сотрудник Мохсен Мохаммади.

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По словам ученых, в настоящее время есть некоторые ограничения, которые им необходимо преодолеть. В частности, необходимо увеличить электрическое напряжение в аккумуляторе.

"Батарея не идеальна. Мы показали, что концепция работает, но производительность нужно улучшить. Напряжение в настоящее время составляет 0,9 вольта. Поэтому теперь мы рассмотрим использование других химических соединений для повышения напряжения", — сказал Айман Рахманудин.

Напомним, исследователи разработали генератор, который вырабатывает электроэнергию, используя испаряющуюся в воздух воду. Технология, описанная как "эвапоэлектрика", может лечь в основу экологичной электроники без батарей.