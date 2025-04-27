"Новий тип технологій": створено рідку батарею, схожу на зубну пасту (фото)

Дослідники з Університету Лінчепінга у Швеції розробили м'який і пластичний акумулятор, який може набувати будь-якої форми.

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Технологію описано в прес-релізі на офіційному сайті Університету Лінчепінга. Для нової батареї немає жодних обмежень у конструкції, що робить її придатною для найрізноманітніших пристроїв.

"Текстура трохи схожа на зубну пасту. Матеріал можна, наприклад, використовувати в 3D-принтері, щоб надати батареї бажаної форми. Це відкриває новий тип технологій", — сказав доцент Айман Рахманудін.

Рідкий акумулятор Фото: Лінчепінгський університет

Попередні спроби виготовити м'які батареї, що розтягуються, ґрунтувалися на різних типах механічних функцій, як-от гумоподібні композитні матеріали, які можна розтягувати, або сполуки, що ковзають одна по одній.

Рідинні електроди випробовували в минулому, але без особливого успіху. У них використовувалися рідкі метали, такі як галій. Але тоді матеріал міг функціонувати тільки як анод і мав ризик затвердіння під час заряджання та розряджання, втрачаючи свою рідку природу.

Крім того, багато хто з раніше виготовлених батарей, що розтягуються, використовували рідкісні матеріали, які чинять значний вплив на навколишнє середовище під час видобутку та обробки.

Як влаштована нова батарея

Зі свого боку шведські вчені створили свою м'яку батарею на основі провідних пластиків (сполучених полімерів) і лігніну, побічного продукту виробництва паперу. Батарею можна заряджати і розряджати понад 500 разів, і вона все одно збереже свою продуктивність. Її також можна розтягнути вдвічі.

"Оскільки матеріали в акумуляторі є сполученими полімерами та лігніном, сировина є в достатку", — зазначив науковий співробітник Мохсен Мохаммаді.

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За словами вчених, наразі є деякі обмеження, які їм необхідно подолати. Зокрема, необхідно збільшити електричну напругу в акумуляторі.

"Батарея не ідеальна. Ми показали, що концепція працює, але продуктивність потрібно поліпшити. Напруга наразі становить 0,9 вольта. Тому тепер ми розглянемо використання інших хімічних сполук для підвищення напруги", — сказав Айман Рахманудін.

Нагадаємо, дослідники розробили генератор, який виробляє електроенергію, використовуючи воду, що випаровується в повітря. Технологія, описана як "евапоелектрика", може лягти в основу екологічної електроніки без батарей.