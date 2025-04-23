"Батареї не потрібні": гаджети можуть працювати на воді завдяки новій технології

Дослідники розробили генератор, який виробляє електроенергію, використовуючи воду, що випаровується в повітря. Технологія, описана як "евапоелектрика", може лягти в основу екологічної електроніки без батарей.

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Про це пише Advanced Science News. Хоча ідея отримання електроенергії з випаровування води існує вже давно, сучасні методи мають проблеми з ефективністю через втрати енергії в процесі перетворення.

Новий "генератор евапоелектрики" позбавлений цього недоліку. У нинішньому відео генератор уже здатний живити прості пристрої. На думку вчених, шлях від лабораторії до полиць магазинів може зайняти від трьох до п'яти років.

Попередні дослідження показують, що потужність генератора можна додатково підвищити в три-п'ять разів або навіть у десять разів. Одна з найперспективніших сфер застосування цієї технології — носимі пристрої.

"Уявіть собі крихітні датчики або носимі пристрої для відстеження здоров'я, наприклад, фітнес-браслет, які працюють на волозі з повітря або вашого поту, і батареї не потрібні!" — зазначив Цао.

Як працює генератор на випаровуванні води

В основі пристрою лежить пористий гідрогель полівінілспірту (ПВС). Це губчастий, вологолюбний матеріал, який з плином часу рівномірно вбирає і виділяє вологу.

Коли вода випаровується з поверхні гідрогелю, вона охолоджує гель — приблизно так само, як піт охолоджує шкіру. Це створює невелику, але стійку різницю температур між охолодженим гелем і теплішим базовим шаром. Між ними знаходиться термоелектричний генератор, який перетворює різницю температур на електричну напругу.

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"Потужність електрики, що виробляється пристроєм, була більш ніж утричі вищою, ніж у традиційних гідроелектричних систем. Ба більше, це було досягнуто в реалістичних умовах навколишнього середовища — 26 градусів за Цельсієм, вологість 40% і легкий вітерець, який можна порівняти зі швидкістю повільної ходьби", — зазначив Цао.

Нагадаємо, дослідники з Сінгапуру змогли згенерувати електрику, просто направляючи краплі певним чином. Їхня розробка може перетворити дощ на джерело енергії.