Безкоштовна енергія з неба: знайдено спосіб отримувати електрику з дощової води

Дослідники з Сінгапуру змогли згенерувати електрику, просто направляючи краплі певним чином. Їхня розробка може перетворити дощ на джерело енергії.

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Деталі дослідження розкрито в журналі ACS Central Science.

Як зазначають учені, коли два матеріали стикаються, заряджені об'єкти на їхніх поверхнях отримують невеликий поштовх. Аналогічно, вода, що тече по деяких поверхнях, може набувати або втрачати заряд.

"Вода, що падає через вертикальну трубу, генерує значну кількість електроенергії, використовуючи певну модель потоку води: корковий потік. Ця модель коркового потоку може дозволити збирати енергію дощу для вироблення чистої та відновлюваної електроенергії", — пояснив автор дослідження Сіоулінг Сох.

Команда спроєктувала просту установку, в якій вода витікала з нижньої частини вежі через металеву голку і викидала краплі розміром з дощ в отвір вертикальної полімерної трубки заввишки 32 сантиметри і шириною 2 міліметри.

Лобове зіткнення крапель у верхній частині трубки викликало корковий потік: короткі стовпи води перемежовувалися кишенями повітря. Коли вода текла вниз по внутрішній частині трубки, електричні заряди розділялися. Потім вода збиралася в чашці під трубкою. Дроти, розміщені у верхній частині трубки і в чашці, збирали електрику.

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В іншому експерименті вчені помітили, що переміщення води по двох трубках, одночасно або послідовно, генерує вдвічі більше енергії. З огляду на це, вони спрямували воду чотирма трубками. Отриманий пристрій безперервно живив 12 світлодіодів протягом 20 секунд.

На думку дослідників, цей спосіб отримання електроенергії може бути простішим у налаштуванні та обслуговуванні, ніж гідроелектростанції. Він також зручний для міських просторів, таких як дахи.

Нагадаємо, раніше китайські вчені розробили трибоелектричний наногенератор (TENG), який може успішно збирати енергію з крапель дощу за допомогою електрифікації контакту "рідина-тверде тіло".