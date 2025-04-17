Бесплатная энергия с неба: найден способ получать электричество из дождевой воды

Исследователи из Сингапура смогли сгенерировать электричество, просто направляя капли определенным образом. Их разработка может превратить дождь в источник энергии.

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Детали исследования раскрыты в журнале ACS Central Science.

Как отмечают ученые, когда два материала соприкасаются, заряженные объекты на их поверхностях получают небольшой толчок. Аналогично, вода, текущая по некоторым поверхностям, может приобретать или терять заряд.

"Вода, падающая через вертикальную трубу, генерирует значительное количество электроэнергии, используя определенную модель потока воды: пробковый поток. Эта модель пробкового потока может позволить собирать энергию дождя для выработки чистой и возобновляемой электроэнергии", — объяснил автор исследования Сиоулинг Сох.

Команда спроектировала простую установку, в которой вода вытекала из нижней части башни через металлическую иглу и выбрасывала капли размером с дождь в отверстие вертикальной полимерной трубки высотой 32 сантиметра и шириной 2 миллиметра.

Лобовое столкновение капель в верхней части трубки вызывало пробковый поток: короткие столбы воды перемежались карманами воздуха. Когда вода текла вниз по внутренней части трубки, электрические заряды разделялись. Затем вода собиралась в чашке под трубкой. Провода, размещенные в верхней части трубки и в чашке, собирали электричество.

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В другом эксперименте ученые заметили, что перемещение воды по двум трубкам, одновременно или последовательно, генерирует вдвое больше энергии. Учитывая это, они направили воду по четырем трубкам. Полученное устройство непрерывно питало 12 светодиодов в течение 20 секунд.

По мнению исследователей, этот способ получения электроэнергии может быть проще в настройке и обслуживании, чем гидроэлектростанции. Он также удобен для городских пространств, таких как крыши.

Напомним, ранее китайские ученые разработали трибоэлектрический наногенератор (TENG), который может успешно собирать энергию из капель дождя с помощью электрификации контакта "жидкость-твердое тело".