Китай создает энергию из капель дождя: можно ли на этом заработать деньги и сколько

Ученые разработали устройство, трибоэлектрический наногенератор (TENG), который может успешно собирать энергию из капель дождя с помощью электрификации контакта "жидкость-твердое тело".

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Китайские ученые из Университета Цингуа в Шэньчжэне разработали технологию для создания энергии из капель дождя. О новом способе получения возобновляемой энергии рассказало издание ecoticias.com.

Когда капли дождя падают с неба, они могут генерировать небольшое количество энергии, которая при оптимальном использовании может быть преобразована в электричество. Такой вид гидроэнергетики в "малом масштабе" использует скорость воды для получения кинетической энергии. Затем с помощью турбины и генератора кинетическая энергия преобразуется в механическую и, наконец, в электрическую. Есть у технологии одна проблема — сложность ее масштабирования.

Ученые разработали устройство, трибоэлектрический наногенератор (TENG), который может успешно собирать энергию из капель дождя с помощью электрификации контакта "жидкость-твердое тело". Установку можно применить для сбора энергии волн и других форм трибоэлектрической генерации, которая обычно достигается за счет трения между двумя поверхностями.

Проблемы возникают при использовании TENG на основе капель (D-TENG). Несмотря на то, что наногенераторы D-TENG имеют очень высокую мгновенную выходную мощность, поодиночке им сложно непрерывно подавать питание на электрооборудование мегаваттного уровня. Очень важно добиться одновременного использования нескольких D-TENG, прокомментировал один из исследователей, пытаются решить эту проблему.

При сборе энергии из плотных капель дождя вместо одной требуется более рациональная структура, чтобы исключить взаимное влияние отдельных генерирующих блоков. Решением проблемы может стать генератор с мостовой решеткой (BAG), похожий на солнечную панель. BAG способен сделать каждый блок генерации энергии независимым друг от друга, а также устранить влияние электродов, что позволяет выходной мощности крупномасштабных D-TENG оставаться высокой и независимой от размера.

Китайские исследователи убеждены, что их разработка может проложить путь к использованию капель дождя в "крупных масштабах". Если технологию удастся масштабировать, то пользователи смогут генерировать чистую энергию не только при помощи Солнца, но и дождя, а излишки — продавать государству.

Ранее мы писали о том, какие альтернативные источники энергии помогут Украине. Солнечная, ветряная, гидроэлектрическая, биомассовая и геотермальная энергия является отличной альтернативой ископаемому топливу, а также может спасти Украину от энергетического коллапса.