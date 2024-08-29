Китай створює енергію з крапель дощу: чи можна на цьому заробити гроші та скільки

Вчені розробили пристрій трибоелектричний наногенератор (TENG), який може успішно збирати енергію з крапель дощу за допомогою електрифікації контакту "рідина-тверде тіло".

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Китайські вчені з Університету Цингуа в Шеньчжені розробили технологію створення енергії з крапель дощу. Про новий спосіб отримання поновлюваної енергії розповіло видання ecoticias.com.

Коли краплі дощу падають з неба, вони можуть генерувати невелику кількість енергії, яка при оптимальному використанні може бути перетворена на електрику. Такий вид гідроенергетики у "малому масштабі" використовує швидкість води для отримання кінетичної енергії. Потім за допомогою турбіни та генератора кінетична енергія перетворюється на механічну і, нарешті, на електричну. Є у технології одна проблема – складність її масштабування.

Вчені розробили пристрій трибоелектричний наногенератор (TENG), який може успішно збирати енергію з крапель дощу за допомогою електрифікації контакту "рідина-тверде тіло". Установку можна застосувати для збору енергії хвиль та інших форм трибоелектричної генерації, що зазвичай досягається за рахунок тертя між двома поверхнями.

Проблеми виникають під час використання TENG на основі крапель (D-TENG). Попри те, що наногенератори D-TENG мають дуже високу миттєву вихідну потужність, поодинці їм складно безперервно подавати живлення на електроустаткування мегаватного рівня. Дуже важливо домогтися одночасного використання кількох D-TENG, прокоментував один із дослідників, які намагаються вирішити цю проблему.

При збиранні енергії з щільних крапель дощу замість однієї потрібно більш раціональна структура, щоб виключити взаємний вплив окремих блоків, що генерують. Вирішенням проблеми може стати генератор з бруківкою (BAG), схожий на сонячну панель. BAG здатний зробити кожен блок генерації енергії незалежним один від одного, а також усунути вплив електродів, що дозволяє вихідний потужності великомасштабних D-TENG залишатися високою та незалежною від розміру.

Китайські дослідники переконані, що їхня розробка може прокласти шлях до використання крапель дощу в "великих масштабах". Якщо технологію вдасться масштабувати, то користувачі матимуть змогу генерувати чисту енергію не лише за допомогою Сонця, а й дощу, а надлишки — продавати державі.

Раніше ми писали про те, які альтернативні джерела енергії допоможуть Україні. Сонячна, вітряна, гідроелектрична, біомасова та геотермальна енергія є чудовою альтернативою викопному паливу, а також може врятувати Україну від енергетичного колапсу.