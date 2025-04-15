Это прорыв: аккумулятор от украинского стартапа работает 30 лет на отходах (видео)

Украинский стартап SorbiForce, который базируется в Аризоне (США), создал прототип инновационной органической батареи на основе сельскохозяйственных отходов.

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О новой технологии пишет портал Interesting Engineering.

Аккумулятор SorbiForce

По словам разработчиков, они создали первую в мире по-настоящему экологичную батарею. Кроме сельскохозяйственных отходов, они использовали только углерод, воду и соль. Команда пришла к этой идее после того, как поняла, что сельское хозяйство ежегодно производит до 2,1 миллиарда тонн отходов.

"Мы действительно ухватились за эту идею о том, что отходы — это ценность, и что из отходов можно извлечь капитал предприятия", — отметил Кевин Дролет, директор по маркетингу компании.

Аккумулятор SorbiForce использует три физических процесса для переноса электронов через сверхпористый углеродный слой в ядре, перемещая их от катода к аноду. По окончании срока службы до 95% батареи можно разложить на органику, а остальные компоненты использовать повторно.

Срок службы такой батареи превышает 600 циклов. В отличие от литий-ионных аккумуляторов, элементы SorbiForce не несут угрозы взрыва, теплового разгона или токсичных утечек, даже если их разрезать пополам.

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"Что действительно интересно в нашей технологии, так это то, что сверхпористые углеродные материалы на самом деле становятся лучше с возрастом. Срок службы батареи может составить до 30 лет, если вы сможете добавлять больше воды", — подчеркнул Дролет.

Как отмечают в компании, по сравнению с литий-ионными аккумуляторами их капитальные затраты намного ниже, так как соль и остальные материалы очень доступны. В настоящее время стартап пытается привлечь 5 миллионов долларов США в качестве начального финансирования. Выпуск пилотных моделей от 60 кВт·ч до 150 кВт·ч запланирован на вторую половину 2025 года.

Напомним, группа исследователей, сотрудничающих с несколькими институтами в США, разработала аккумулятор на водной основе, который обеспечивает стабильность в 2000 циклов.