"Водные" аккумуляторы потеснят литий-ионные: никогда не взрываются и стоят дешевле

Группа исследователей, сотрудничающих с несколькими институтами в США, разработала аккумулятор на водной основе, который обеспечивает стабильность в 2000 циклов.

Related video

Об этом пишет Tech Xplore. В отличие от традиционных литий-ионных аккумуляторов, "водные" батареи не загораются, однако у них есть проблемы с плотностью энергии. В новом исследовании инженеры-химики приблизились к решению этой проблемы.

Ученые улучшили транспортировку ионов и стабильность двухфазных электролитов с помощью ионофоров лития. Им удалось создать водно-органический двухслойный электролит, что привело к снижению сопротивления и смешиванию неводной и водной фаз благодаря литофильным ионофорам.

Стратегия проектирования двухфазного электролита литий-ионофора Фото: Nature Nanotechnology

Это позволило новому "водному" аккумулятору достичь низкого импеданса (2,7 Ω см-2), а также повысило срок его службы до 2000 циклов. Батарея также работает при напряжении 0,0–4,9 В, таким образом предлагая более чистый и безопасный продукт, чем другие типы аккумуляторов. Это делает ее более пригодной для переработки.

Важно

Это прорыв: срок службы аккумуляторов удалось увеличить в 7 раз

Исследователи считают, что их работа поможет сократить разрыв между традиционными литий-ионными батареями и водными аккумуляторами, которые являются более экономичными. При этом они отметили, что необходимо проделать еще много работы, прежде чем аккумуляторы на водной основе будут широко использоваться.

Напомним, команда ученых из Канады разработала сеточный водный аккумулятор, использующий в качестве электролита морскую воду.

В свою очередь ученые из Южной Кореи увеличили емкость вторичных батарей, вдохновившись процессом, который используется в производстве кофе.