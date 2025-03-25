Дешевле и безопаснее обычных: ученые создали аккумулятор на морской воде (видео)

По словам исследователей, аккумуляторы на основе морской воды выдерживают 380 000 циклов зарядки и могут заменить традиционные литий-ионные батареи.

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Команда исследователей из Канады под руководством профессора Сяолея Вана разработала сеточный водный аккумулятор, использующий в качестве электролита морскую воду. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Разработан аккумулятор на основе морской воды

Современные литий-ионные аккумуляторы, широко используемые в электромобилях и портативной электронике, достигают предела своих возможностей. В частности, они не подходят для крупномасштабного хранения энергии, необходимого для электросетей. В качестве альтернативы ученые рассматривают аккумуляторы на морской воде.

Как отмечают в издании, ранее развитие водных аккумуляторов сдерживалось главным образом отсутствием подходящих материалов для анодов — компонентов аккумулятора, через которые вытекает электричество.

Команда Сяолея Вана решила эту проблему, разработав новый тип анодного материала. Этот материал сочетает в себе полимерные нанолисты с углеродными нанотрубками, что позволяет ему хранить различные ионы, в том числе те, которые содержатся в морской воде.

Одно из главных преимуществ новой конструкции анода — его толщина, обеспечивающая большую емкость хранения энергии. По словам ученых, эти аноды очень долговечны и способны выдерживать до 380 000 циклов зарядки. Кроме того, они могут работать в экстремальных условиях, включая быструю зарядку и разрядку или низкие температуры.

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Ожидается, что водные аккумуляторы на основе нового анода смогут хранить излишки энергии, вырабатываемой солнечными панелями и ветряными турбинами, снижая нагрузку на энергосеть. На данный момент ученые работают над совершенствованием и масштабированием этой технологии.

Напомним, основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь продемонстрировал эффективность пуленепробиваемого покрытия аккумулятора для электромобиля SU7 Ultra, бросив с высоты арбузы, покрытые новым материалом.