В 10 раз прочнее обычных: Xiaomi представила "пуленепробиваемый" аккумулятор (видео)

По словам специалистов, новое покрытие снижает риск проколов батареи, которые могут привести к пожарам в случае ДТП.

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Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь продемонстрировал эффективность пуленепробиваемого покрытия аккумулятора для электромобиля SU7 Ultra, бросив с высоты арбузы, покрытые новым материалом. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Лэй Цзюнь тестирует покрытие для аккумуляторов SU7 Ultra

На обнародованном в сети видео Лэй Цзюнь бросает три арбуза с крыши шестиэтажного здания на окраине Пекина. Все арбузы были покрыты слоем серого "пуленепробиваемого" материала, который, как утверждается, был нанесен на дно батареи электромобиля SU7 Ultra. На видео арбузы приземлились на землю совершенно целыми.

В Xiaomi утверждают, что покрытие обеспечивает "стойкость к разрывам, царапинам и проколам более чем в 10 раз выше, чем традиционные покрытия из ПВХ". По словам эксперта в автомобильной отрасли, оно может значительно снизить риск проколов батареи, которые могут привести к пожарам в случае аварий.

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Компания не раскрывает конкретный состав материала, однако некоторые пользователи сети предположили, что это может быть разновидность полимочевины, известной своими водонепроницаемыми характеристиками.

В издании отметили, что Xiaomi начала продажи SU7 Ultra в феврале по цене 529 900 юаней (73 000 долларов США), что стало новым стратегическим шагом компании на конкурентном рынке автомобилей класса люкс в Китае.

Напомним, ранее Лэй Цзюнь представил инновационную магнитную внешнюю камеру, разработанную для серии смартфонов Xiaomi 15.