Электромобили смогут ездить дольше: ученые создают аккумуляторы на основе никеля

По мнению ученых, никелевые аккумуляторы могут произвести революцию на рынке электромобилей, обеспечивая более длительные пробеги.

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Ученые из Техасского университета в Остине начали исследование катодов для аккумуляторов на основе никеля, который потенциально могут увеличить время работы электромобилей на одной зарядке. Об этом пишет Interesting Engineering.

Как отмечают в издании, никель имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным кобальтом. Благодаря повышенной плотности энергии никеля транспортные средства смогут проезжать большее расстояние без подзарядки. Однако из-за своей репутации нестабильного металла никель вызывает вопросы относительно безопасности, термической стабильности и срока службы.

"Высоконикелевые катоды имеют потенциал произвести революцию на рынке электромобилей, обеспечивая более длительные пробеги. Наше исследование дает тщательный анализ их термической стабильности, что необходимо для разработки более безопасных аккумуляторов", — заявил профессор кафедры машиностроения Арумугам Мантирам.

Сообщается, что исследователи выполнили более 500 измерений на 15 катодных материалах с высоким содержанием никеля. Ключевым открытием ученых стало определение критического уровня заряда для каждого катодного материала, который создает безопасный рабочий предел.

Как объясняют в издании, материалы аккумуляторов проявляют нестабильность по мере приближения к этому критическому уровню заряда. Если эти нестабильности не контролировать, они могут привести к перегреву. Чтобы снизить эту угрозу, исследователи составили рейтинг термической стабильности.

Ожидается, что это исследование поможет производителям улучшить конструкцию аккумуляторов, сохранив при этом преимущества высокой плотности энергии, связанные с никелем.

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"Наша работа представляет собой дорожную карту, которой должна следовать отрасль, гарантируя, что высокая плотность энергии этих катодов не будет достигаться в ущерб безопасности", — подчеркнул научный сотрудник проекта Цзэхао Цуй.

Напомним, компания EnerVenue, которая специализируется на производстве высокоэффективных металл-водородных аккумуляторов, выпустила свой никель-водородный аккумулятор последнего поколения в сентябре 2023 года.