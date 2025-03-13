Електромобілі зможуть їздити довше: вчені створюють акумулятори на основі нікелю

На думку вчених, нікелеві акумулятори можуть зробити революцію на ринку електромобілів, забезпечуючи більш тривалі пробіги.

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Науковці з Техаського університету в Остіні розпочали дослідження катодів для акумуляторів на основі нікелю, які потенційно можуть збільшити час роботи електромобілів на одній зарядці. Про це пише Interesting Engineering.

Як зазначають у виданні, нікель має низку переваг порівняно з традиційним кобальтом. Завдяки підвищеній щільності енергії нікелю транспортні засоби зможуть проїжджати більшу відстань без підзарядки. Однак через свою репутацію нестабільного металу нікель викликає питання щодо безпеки, термічної стабільності та терміну служби.

"Високонікелеві катоди мають потенціал зробити революцію на ринку електромобілів, забезпечуючи більш тривалі пробіги. Наше дослідження дає ретельний аналіз їхньої термічної стабільності, що є необхідним для розроблення безпечніших акумуляторів", — заявив професор кафедри машинобудування Арумугам Мантірам.

Повідомляється, що дослідники виконали понад 500 вимірювань на 15 катодних матеріалах з високим вмістом нікелю. Ключовим відкриттям учених стало визначення критичного рівня заряду для кожного катодного матеріалу, який створює безпечну робочу межу.

Як пояснюють у виданні, матеріали акумуляторів проявляють нестабільність у міру наближення до цього критичного рівня заряду. Якщо ці нестабільності не контролювати, вони можуть призвести до перегріву. Щоб знизити цю загрозу, дослідники склали рейтинг термічної стабільності.

Очікується, що це дослідження допоможе виробникам поліпшити конструкцію акумуляторів, зберігши при цьому переваги високої щільності енергії, пов'язані з нікелем.

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"Наша робота є дорожньою картою, якої має дотримуватися галузь, гарантуючи, що висока щільність енергії цих катодів не буде досягатися на шкоду безпеці", — наголосив науковий співробітник проєкту Цзехао Цуй.

Нагадаємо, компанія EnerVenue, яка спеціалізується на виробництві високоефективних метал-водневих акумуляторів, випустила свій нікель-водневий акумулятор останнього покоління у вересні 2023 року.