Безпечніші за літій-іонні: у США випробують новітні нікель-водневі батареї (фото)

Акумулятори останнього покоління від EnerVenue розраховані на 30 000 циклів і можуть перезаряджатися до трьох разів на день, стверджує виробник.

Енергетична компанія RWE має намір впровадити технологію зберігання енергії виробника метало-водневих акумуляторів EnerVenue в рамках пілотного проєкту, який він реалізує на своєму випробувальному полігоні в Мілуокі, США. Про це пише pv magazine.

Компанія EnerVenue, яка спеціалізується на виробництві високоефективних метал-водневих акумуляторів, випустила свій нікель-водневий акумулятор останнього покоління у вересні 2023 року.

Саме цей продукт RWE має намір випробувати на гнучкість циклювання, характеристики заряду і розряду, температурні характеристики та ефективність. Зібрані дані компанія має намір використати для розробки потенційного варіанту використання батарей EnerVenue у своїх майбутніх проєктах.

Акумулятори EnerVenue Фото: EnerVenue

"Ми з нетерпінням чекаємо можливості оцінити ефективність метало-водневої технології EnerVenue в рамках нашої пілотної програми на нашому випробувальному полігоні в Мілуокі", — заявив старший віцепрезидент з інжинірингу RWE Андреа Ху-Бьянко.

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За даними виробника, нові батареї розраховані на 30 000 циклів і можуть перезаряджатися до трьох разів на день без відпочинку. Залежно від частоти циклу ККД акумуляторів становить від 80% до 90%, а їхня щільність енергії дорівнює або перевершує показники літій-іонних батарей.

Технічний директор EnerVenue Маджид Кешаварц зазначив, що нові акумулятори створені з урахуванням потреб найрізноманітніших і найскладніших джерел відновлюваної енергії. Зокрема, вони підходять для зберігання енергії у великих масштабах.

Крім масштабованості, гнучкості та високої продуктивності, нікель-водневі акумулятори EnerVenue можуть похвалитися хорошими показниками безпеки без перегріву, притаманного літій-іонним акумуляторам. Крім того, вони більш придатні для вторинного перероблення, ніж літій-іонні.

Нагадаємо, компанія Invinity Energy Systems представила свій новий акумулятор Endurium, заявивши, що технологія ванадієвих окислювально-відновних проточних батарей (VRFB) дасть змогу відновлюваним джерелам енергії замінити традиційну генерацію в мережі в режимі 24/7.

Зі свого боку компанія Salgenx оголосила про запуск своєї новаторської проточної редокс-батареї на основі солоної води, яка є альтернативою традиційним літій-іонним батареям.