Замість літій-іонних батарей: представлено новий акумулятор на основі солоної води

Передова проточна батарея від Salgenx економічно вигідна для зберігання енергії в масштабах мережі, а також безпечніша, ніж літій-іонні акумулятори.

Американська компанія Salgenx, яка є підрозділом Infinity Turbine LLC, оголосила про запуск своєї новаторської проточної редокс-батареї на основі солоної води, яка є альтернативою традиційним літій-іонним батареям. Про це пише Business Wire.

Повідомляється, що нова батарея Salgenx створена для великомасштабного зберігання енергії, що робить її ідеальною для комунальних компаній і поновлюваних джерел енергії. Модульна конструкція дає змогу розширити систему, якщо потреби в зберіганні енергії зросли.

Завдяки використанню негорючих, нетоксичних матеріалів акумулятор на морській воді значно знижує ризики, пов'язані з тепловим розгоном і загорянням. Це робить нові батареї безпечнішими порівняно з літій-іонними аналогами.

Ще одна перевага нового акумулятора — екологічна стійкість. Батарея виготовлена з екологічно чистих матеріалів, зокрема біовугілля з бамбука, тож зводить до мінімуму вплив на довкілля та спрощує процеси переробки.

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Як зазначають у виданні, використання загальнодоступних ресурсів призводить до зниження витрат на виробництво. Це робить акумулятор фінансово вигідним рішенням для зберігання енергії в масштабах мережі.

Окрім зберігання енергії, проточна редокс-батарея Salgenx на основі солоної води пропонує ще дві можливості. По-перше, одночасно з процесом зарядки виробляється прісна вода, що розв'язує проблему її нестачі. Друга функція — зберігання теплової енергії.

Нагадаємо, китайські вчені представили метод перетворення відпрацьованої оливи на високоефективні вуглецеві матеріали для зберігання енергії.

Також повідомлялося, що 2024 року британці витратили 1 млрд фунтів стерлінгів на тимчасове вимкнення вітряних турбін, оскільки енергосистема не справляється з поставленою кількістю енергії.