"Дешева енергія пропадає даремно": у Британії витратили £1 млрд на вимкнення вітряних турбін

Незважаючи на запуск нових вітроелектростанцій, у країні так і не з'явилася інфраструктура для транспортування енергії в години пік, через що енергосистема перевантажується.

У 2024 році британці витратили 1 млрд фунтів стерлінгів на тимчасове вимкнення вітряних турбін, оскільки енергосистема не справляється з потужністю, яку їй постачають. Про це пише Telegraph.

Як пояснюють у виданні, у періоди сильного вітру електростанціям платять за вимкнення, щоб зупинити стрибок потужності, що перевантажує мережу. Домогосподарства і підприємства оплачують вартість цієї політики через свої рахунки.

Згідно з офіційними даними, обсяг "скороченої" вітроенергетики за 11 місяців 2024 року становив приблизно 6,6 терават-годин, що вище за показник за весь минулий рік, який становив 3,8 ТВт-год. Водночас вартість вимкнення сягнула майже 1 млрд фунтів.

За даними видання, це сталося внаслідок відкриття нових вітряних електростанцій у той час, коли в країні, як і раніше, відсутня інфраструктура, необхідна для транспортування всієї електроенергії, що виробляється ними, у години пік.

Представник енергетичної компанії Octopus Клем Коутон заявив, що Британії необхідно змінити правила, що регулюють енергосистему, щоб максимально ефективно використовувати вітчизняну енергію і знизити рахунки для громадян.

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"Застарілі правила нашої енергетичної системи означають, що величезна кількість дешевої зеленої енергії пропадає даремно. Абсурдно, що Велика Британія платить шотландським вітряним електростанціям за те, щоб вони вимикалися, коли вітряно, і одночасно платить газовим електростанціям на Півдні за те, щоб вони їх вмикали", — сказав Клем Коутон.

За даними Національного оператора енергетичної системи (NESO), якщо правила не зміняться, що витрати на скорочення генерації до 2030 року зростуть до 6 млрд фунтів стерлінгів. Повідомляється, що міністри вивчають потенційні варіанти ринкової реформи після того, як NESO попередила, що рішення має бути ухвалено найближчим часом.

Нагадаємо, найбільша енергетична компанія Японії TEPCO почала майнити біткоїни через свою дочірню компанію Agile Energy X, використовуючи надлишки поновлюваної енергії, які інакше були б витрачені даремно.

Своєю чергою вчені з Шанхайського університету науки і технологій та Університету Тунцзі представили метод перетворення відпрацьованої оливи на високоефективні вуглецеві матеріали для зберігання енергії.