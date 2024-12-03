"Дешевая энергия пропадает зря": в Британии потратили £1 млрд на отключение ветряных турбин

Несмотря на запуск новых ветроэлектростанций, в стране так и не появилась инфраструктура для транспортировки энергии в часы пик, из-за чего энергосистема перегружается.

В 2024 году британцы потратили 1 млрд фунтов стерлингов на временное отключение ветряных турбин, поскольку энергосистема не справляется с поставляемой ей мощностью. Об этом пишет Telegraph.

Как объясняют в издании, в периоды сильного ветра электростанциям платят за отключение, чтобы остановить скачок мощности, перегружающий сеть. Домохозяйства и предприятия оплачивают стоимость этой политики через свои счета.

Согласно официальным данным, объем "сокращенной" ветроэнергетики за 11 месяцев 2024 года составил около 6,6 тераватт-часов, что выше показателя за весь прошлый год, который составил 3,8 ТВт·ч. При этом стоимость отключения достигла около 1 млрд фунтов.

По данным издания, это произошло в результате открытия новых ветряных электростанций в то время, когда в стране по-прежнему отсутствует инфраструктура, необходимая для транспортировки всей вырабатываемой ими электроэнергии в часы пик.

Представитель энергетической компании Octopus Клем Коутон заявил, что Британии необходимо изменить правила, регулирующие энергосистему, чтобы максимально эффективно использовать отечественную энергию и снизить счета для граждан.

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"Устаревшие правила нашей энергетической системы означают, что огромное количество дешевой зеленой энергии пропадает зря. Абсурдно, что Великобритания платит шотландским ветряным электростанциям за то, чтобы они выключались, когда ветрено, и одновременно платит газовым электростанциям на Юге за то, чтобы они их включали", — сказал Клем Коутон.

По данным Национального оператора энергетической системы (NESO), если правила не поменяются, что расходы на сокращение генерации к 2030 году возрастут до 6 млрд фунтов стерлингов. Сообщается, что министры изучают потенциальные варианты рыночной реформы после того, как NESO предупредила, что решение должно быть принято в ближайшее время

Напомним, крупнейшая энергетическая компания Японии TEPCO начала майнить биткоины через свою дочернюю компанию Agile Energy X, используя излишки возобновляемой энергии, которые в противном случае были бы потрачены впустую.

В свою очередь ученые из Шанхайского университета науки и технологий и Университета Тунцзи представили метод превращения отработанного масла в высокоэффективные углеродные материалы для хранения энергии.