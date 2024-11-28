На 30% больше электроэнергии: найден способ улучшить старые ветряные турбины

Замена некоторых устаревших деталей позволит ветряным электростанциям не только генерировать больше энергии, но и прослужить дольше.

В США разработчик возобновляемых источников энергии Exus Renewables North America выделяет 200 миллионов долларов на модернизацию ветряной электростанции Twin Ridges мощностью 139 МВт в округе Сомерсет, штат Пенсильвания. Об этом пишет портал Electrek.

Как отмечают в издании, суть проекта заключается в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в старые ветряные турбины. Благодаря замене устаревших деталей, таких как лопасти и гондолы, на новейшие технологии, ветряные электростанции могут стать намного эффективнее, мощнее и прослужить дольше.

По данным портала, модернизация Twin Ridges предусматривает сохранение всех 68 башен и фундаментов при замене гондол и лопастей. Гондолы, ступицы, лопасти и адаптеры для проекта поставила компания Vestas.

В отличие от новых ветряных станций, которые сразу полностью вводятся в эксплуатацию, на обновленной ветряной электростанции отремонтированные турбины включаются по одной, поскольку инфраструктура уже создана. Из 68 модернизированных турбин Twin Ridges ввела в эксплуатацию 40, а в ближайшее время будет введена 41-я турбина.

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"Эта модернизация увеличит выработку электроэнергии на 30%, что означает, что в сеть будет поступать гораздо больше энергии. Переоснащение позволит использовать большую часть выделенной мощности сети, поскольку ветряные электростанции не работают на максимальной мощности 100% времени", — заявил генеральный директор Exus Renewables North America Джим Спенсер.

В издании подчеркнули, что добавление новых компонентов к существующей инфраструктуре и сетевым соединениям позволяет продлить срок службы ветряной электростанции, затрачивая меньше ресурсов. Новые компоненты делают турбины менее подверженными поломкам, что означает меньший объем технического обслуживания, а значит, и меньшие эксплуатационные расходы.

Напомним, британская компания HonuWorx намерена развернуть флот из 50 роботизированных подводных лодок Loggerhead для работы на морских ветряных электростанциях, сократив таким образом выбросы в окружающую среду

В свою очередь американский стартап Verified Carbon и голландский Return Carbon объединятся с голландским поставщиком технологий DAC Skytree для реализации проекта Concho, направленного на удаления из атмосферы углекислого газа с использованием энергии ветра.