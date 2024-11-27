Компания из США построила огромную ветряную турбину за 40 часов: в 10 раз быстрее аналогов

Складная конструкция платформы позволяет ей занимать на две трети меньше места на верфи или в порту.

Aikido Technologies, американский стартап в области технологий плавучих ветроэнергетических установок на море, успешно продемонстрировал сборку своей уникальной складной платформы менее чем за 40 часов. Об этом пишет Interesting Engineering.

Спрос на чистую энергию увеличил количество ветроэнергетических установок, которые могут работать круглосуточно и поставлять электроэнергию. В то время как создание наземных ветровых электростанций может ограничить использование наземных источников, морские ветровые платформы могут использовать более быстрые морские ветры и генерировать более высокую выработку энергии.

Производители оборудования строят более крупные ветровые турбины, чем когда-либо прежде, чтобы использовать более высокие скорости ветра. Однако эти турбины должны быть установлены в более глубоких водах, что увеличивает затраты на установку. Плавучие морские турбины являются более экономичным вариантом по сравнению с установкой ветряных турбин на морском дне, и такие стартапы, как Aikido, выводят эту технологию на новый уровень.

Платформа Aikido Technologies

Компания разработала плавучую ветровую турбину, которая может снизить стоимость и вес плавучей платформы на целых 25%. Конструкция ротора адаптирована для работы на плавучей платформе, а гондола может транспортироваться горизонтально.

Плавучие морские турбины являются более экономичным вариантом по сравнению с установкой ветряных турбин на морском дне, и такие стартапы, как Aikido, выводят эту технологию на новый уровень.

Стартап также спроектировал полупогружную платформу Aikido One для транспортировки полностью собранной плавучей турбины к месту установки. Оказавшись на борту, платформу нужно только заполнить балластом морской воды, и турбину вскоре можно будет ввести в эксплуатацию.

Строительство ветряных турбин в 10 раз быстрее

В конструкции Aikido также используются штифтовые соединения, что позволяет серийно производить 13 стальных компонентов, входящих в платформу. Эта особенность позволяет складывать конструкцию во время сборки и транспортировки, занимая на две трети меньше места на верфи или в порту.

Aikido заключила с Morrison Fabrication контракт на строительство плавучей ветровой платформы в масштабе 1:4 мощностью 100 кВт в начале этого года. Согласно недавнему пресс-релизу, подрядчик завершил окончательную структурную сборку платформы менее чем за 40 рабочих часов. Кроме того, платформа и ее компоненты могут перевозиться на обычных баржах и использоваться в небольших портах в США или где-либо еще в мире. Компания уверена, что сможет повторить эту конструктивную особенность даже в масштабе 15 МВт.

Хотя это может помочь сократить расходы и время строительства, это также дает возможность большему числу портов и судов принять участие в морской ветроэнергетике и энергетическом переходе.

Ранее мы писали, что новое устройство генерирует энергию при помощи вибрации. Турбины от Vortex Bladeless способны вырабатывать электроэнергию даже при скорости ветра всего 3 м/с.