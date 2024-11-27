Компанія зі США побудувала величезну вітряну турбіну за 40 годин: у 10 разів швидше за аналоги

Складна конструкція платформи дає їй змогу займати на дві третини менше місця на верфі або в порту.

Aikido Technologies, американський стартап у сфері технологій плавучих вітроенергетичних установок на морі, успішно продемонстрував складання своєї унікальної складаної платформи менш ніж за 40 годин. Про це пише Interesting Engineering.

Попит на чисту енергію збільшив кількість вітроенергетичних установок, які можуть працювати цілодобово і постачати електроенергію. У той час як створення наземних вітрових електростанцій може обмежити використання наземних джерел, морські вітрові платформи можуть використовувати швидші морські вітри і генерувати більш високе вироблення енергії.

Виробники обладнання будують більші вітрові турбіни, ніж будь-коли раніше, щоб використовувати більш високі швидкості вітру. Однак ці турбіни повинні бути встановлені в більш глибоких водах, що збільшує витрати на установку. Плавучі морські турбіни є більш економічним варіантом порівняно з установкою вітряних турбін на морському дні, і такі стартапи, як Aikido, виводять цю технологію на новий рівень.

Платформа Aikido Technologies

Компанія розробила плавучу вітрову турбіну, яка може знизити вартість і вагу плавучої платформи на цілих 25%. Конструкція ротора адаптована для роботи на плавучій платформі, а гондола може транспортуватися горизонтально.

Плавучі морські турбіни є більш економічним варіантом порівняно з установкою вітряних турбін на морському дні, і такі стартапи, як Aikido, виводять цю технологію на новий рівень.

Стартап також спроектував напівзанурювальну платформу Aikido One для транспортування повністю зібраної плавучої турбіни до місця встановлення. Опинившись на борту, платформу потрібно тільки заповнити баластом морської води, і турбіну незабаром можна буде ввести в експлуатацію.

Будівництво вітряних турбін у 10 разів швидше

У конструкції Aikido також використовуються штифтові з'єднання, що дає змогу серійно виробляти 13 сталевих компонентів, які входять до платформи. Ця особливість дає змогу складати конструкцію під час складання і транспортування, займаючи на дві третини менше місця на верфі або в порту.

Aikido уклала з Morrison Fabrication контракт на будівництво плавучої вітрової платформи в масштабі 1:4 потужністю 100 кВт на початку цього року. Згідно з нещодавнім прес-релізом, підрядник завершив остаточне структурне складання платформи менш ніж за 40 робочих годин. Крім того, платформа та її компоненти можуть перевозитися на звичайних баржах і використовуватися в невеликих портах у США або деінде у світі. Компанія впевнена, що зможе повторити цю конструктивну особливість навіть у масштабі 15 МВт.

Хоча це може допомогти скоротити витрати і час будівництва, це також дає можливість більшій кількості портів і суден взяти участь у морській вітроенергетиці та енергетичному переході.

Раніше ми писали, що новий пристрій генерує енергію за допомогою вібрації. Турбіни від Vortex Bladeless здатні виробляти електроенергію навіть за швидкості вітру всього 3 м/с.