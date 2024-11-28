На 30% більше електроенергії: знайдено спосіб поліпшити старі вітряні турбіни

Заміна деяких застарілих деталей дасть змогу вітряним електростанціям не тільки генерувати більше енергії, а й прослужити довше.

У США розробник поновлюваних джерел енергії Exus Renewables North America виділяє 200 мільйонів доларів на модернізацію вітряної електростанції Twin Ridges потужністю 139 МВт в окрузі Сомерсет, штат Пенсільванія. Про це пише портал Electrek.

Як зазначають у виданні, суть проекту полягає в тому, щоб вдихнути нове життя в старі вітряні турбіни. Завдяки заміні застарілих деталей, як-от лопаті та гондоли, на новітні технології, вітряні електростанції можуть стати набагато ефективнішими, потужнішими і прослужити довше.

За даними порталу, модернізація Twin Ridges передбачає збереження всіх 68 веж і фундаментів при заміні гондол і лопатей. Гондоли, маточини, лопаті та адаптери для проєкту поставила компанія Vestas.

На відміну від нових вітряних станцій, які одразу повністю вводяться в експлуатацію, на оновленій вітряній електростанції відремонтовані турбіни вмикаються по одній, оскільки інфраструктура вже створена. Із 68 модернізованих турбін Twin Ridges ввела в експлуатацію 40, а найближчим часом буде введено 41-шу турбіну.

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"Ця модернізація збільшить вироблення електроенергії на 30%, що означає, що в мережу надходитиме набагато більше енергії. Переоснащення дасть змогу використовувати більшу частину виділеної потужності мережі, оскільки вітряні електростанції не працюють на максимальній потужності 100% часу", — заявив генеральний директор Exus Renewables North America Джим Спенсер.

У виданні наголосили, що додавання нових компонентів до наявної інфраструктури та мережевих з'єднань дає змогу продовжити термін служби вітряної електростанції, витрачаючи менше ресурсів. Нові компоненти роблять турбіни менш схильними до поломок, що означає менший обсяг технічного обслуговування, а отже, і менші експлуатаційні витрати.

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