На морські вітряні станції відправлять підводні човни-дрони: що через це зміниться (фото)

Апарати Loggerhead будуть використовуватися в обслуговуванні вітряних турбін, замінивши надводні кораблі, що забруднюють природу.

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Британська компанія HonuWorx, що спеціалізується на морських технологіях, має намір розгорнути флот із 50 роботизованих підводних човнів Loggerhead для роботи на енергетичних об'єктах, зокрема й на морських вітряних електростанціях, скоротивши таким чином викиди в навколишнє середовище. Про це пише журнал Recharge.

Дистанційно керовані апарати будуть запускатися з автоматичного підводного човна-"материнського корабля" і управлятися з берега. Очікується, що підводні дрони усунуть необхідність у використанні суден, що працюють на викопному паливі, скоротивши викиди вуглекислого газу в атмосферу під час проведення операцій на морських енергетичних об'єктах.

За даними видання, компанія-виробник сподівається ввести в експлуатацію 10 таких систем до 2030 року і 50 у більш віддаленій перспективі.

На офіційному сайті HonuWorx ідеться про те, що Loggerhead являє собою повністю електричний "материнський" підводний апарат, який перевозить і розміщує робочих роботів у віддалених місцях для підводного огляду та обслуговування енергооб'єктів. Основою зв'язку та управління для Loggerhead є система HonuNet.

Принцип роботи HonuNet Фото: HonuWorx

У копанії стверджують, що цей інноваційний безпілотник усуває необхідність у морському екіпажі, виключає викиди вуглекислого газу і знижує витрати на збір даних, необхідних для ухвалення рішень. Ще одна перевага — цілорічне обслуговування, оскільки система не схильна до впливу нерівностей поверхні океану.

Нагадаємо, світове вироблення електроенергії за допомогою вітру може встановити новий рекорд 2024 року, оскільки зима настає в північній півкулі, а швидкість вітру збільшується на більшості вітрових електростанцій світу.

Також повідомлялося, що вчені розробили нові захисні покриття, які дають змогу газотурбінним двигунам працювати за вищих температур, що може зробити вітрогенератори ефективнішими.