Вітроенергетика може стати найпопулярнішою у світі через погану погоду: прогноз

Швидкість вітру може допомогти вітроенергетиці захопити рекордно високу частку світового ринку виробництва електроенергії, вважають в аналітичному центрі Ember.

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Світове вироблення електроенергії за допомогою вітру може встановити новий рекорд у 2024 році, оскільки зима настає в північній півкулі, а швидкість вітру збільшується на більшості вітрових електростанцій світу. Про це пише Reuters.

За даними аналітичного центру Ember, світова генерація вітрової електроенергії за перші дев'ять місяців 2024 року зросла лише на 7% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Але історичні тенденції вказують на те, що ця цифра може різко зрости в останні місяці року, підштовхнувши річну генерацію до нового рекорду.

Частка вітроенергетики у виробництві електроенергії

Найімовірніше, наприкінці року відбудеться зростання вироблення вітрової енергії, оскільки річний пік вітрогенерації, як правило, припадає на зиму в північній півкулі, оскільки понад 90% діючих вітрових електростанцій розташовані в Азії, Європі та Північній Америці.

Якщо виробництво вітру зростатиме відповідно до цих очікувань, то, ймовірно, воно становитиме понад 10% щомісячного світового виробництва електроенергії в листопаді та грудні. Це буде перший раз, коли воно перевершить цей рівень.

Світовий трубопровід розвитку вітроенергетики

За даними Global Energy Monitor (GEM), потенціал вітрогенерації в останні місяці 2024 року багато в чому залежатиме від швидкості вітру в Китаї, США та Німеччині, на які в сукупності припадає 64% поточних світових потужностей вітрогенерації.

На частку Китаю припадає 43% світових потужностей (близько 400 000 мегават (МВт)), що робить його найважливішим ринком вітрогенерації.

За даними Ember, за перші дев'ять місяців 2024 року вироблення вітроелектроенергії в Китаї становило 712 тераватт-годин (ТВт-год).

Цей показник на 11% вищий, ніж за аналогічний період 2023 року, а це означає, що річний обсяг виробництва електроенергії в Китаї, найімовірніше, зросте більш ніж на 10% після завершення генерації в останні місяці року.

Сполучені Штати є другим за величиною ринком вітроенергетики зі встановленою потужністю близько 145 000 МВт.

Потужність вітрогенерації за регіонами з 2000 р.

Із січня до вересня вироблення електроенергії за допомогою вітроенергетики становило 333 ТВт-год, що на 6,2% більше, ніж за ті самі місяці минулого року.

Сполучені Штати є другим за величиною ринком вітроенергетики зі встановленою потужністю близько 145 000 МВт.

Із січня до вересня вироблення електроенергії за допомогою вітроенергетики становило 333 ТВт-год, що на 6,2% більше, ніж за ті самі місяці минулого року.

Німеччина, найбільший виробник вітроенергії в Європі, має в своєму розпорядженні близько 47 000 МВт поточної вітроенергетичної потужності, яка у 2024 році виробила близько 94 ТВт-год електроенергії. Це на 7% більше, ніж за перші дев'ять місяців 2023 року.

Є кілька причин вважати, що вітроенергетика і далі зміцнюватиме свої позиції на ринку виробництва електроенергії в найближчі роки.

Сезонна частка вітроенергетики у виробництві електроенергії за ключовими регіонами

Глобальна потужність вітрогенерації стала однією з найбільш швидкозростаючих форм виробництва електроенергії в цьому столітті. За даними Ember, вона зростала приблизно на 20% на рік з 2001 по 2021 рік.

Дійсно, з 2022 року темпи зростання світових потужностей знизилися приблизно вдвічі через низку чинників, включно з браком ключових компонентів і різкою інфляцією цін на деталі та робочу силу.

За даними Ember, уповільнення особливо помітне в Північній Америці та Європі, де торік потужності вітроенергетики комунального призначення збільшилися лише на 5% і 7% відповідно.

Ця негативна тенденція зберігалася протягом першої половини 2024 року. За даними порталу даних Cleanview, із січня до серпня цього року потужність вітроенергетики у США збільшилася лише на 2,4% у річному обчисленні.

За даними WindEurope, темпи розширення вітроенергетичних потужностей у Німеччині також трохи знизилися в першій половині 2024 року в порівнянні з першими шістьма місяцями 2023 року.

Але експерти вважають, що ця тенденція може незабаром змінитися. Очікується, що установки в Німеччині відновляться наприкінці цього року, почасти завдяки ремонту автомагістралі A27, яка є ключовим каналом для деталей вітряних турбін. Вона була частково закрита в першій половині року після обвалення водного тунелю.

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А в Сполучених Штатах темпи будівництва вітрових електростанцій, як очікується, прискоряться, оскільки розробники проєктів поспішають завершити роботи напередодні можливої зміни президентської адміністрації наступного року після виборів 5 листопада.

Історія розширення потужностей також досить стійка в Азії. Потужність вітроенергетики там зросла більш ніж на 19% минулого року. Це було найшвидше річне зростання на континенті з 2020 року.

Основним драйвером цієї тенденції став Китай, і, судячи з усього, вона продовжиться: за даними Центру досліджень і чистого повітря (CREA), цьогоріч у країні вже встановлено 39 000 МВт нових вітрових потужностей, що на 17% більше, ніж 2023 року.

Хоча оптимізм щодо потенціалу вітроенергетики останніми роками згас, очікуваний стрибок виробництва найближчими місяцями та прогнозоване розширення потужностей у 2025 році можуть означати, що в цьому секторі енергетичного ринку вітри змінюються.

Раніше повідомляли, що найпотужніша вітряна турбіна в Китаї видає 26 МВт. 26-мегаватна турбіна Dongfang перевершує попередню найбільшу турбіну: 20-мегаватну Mingyang на неабияку величину за розміром і потужністю.