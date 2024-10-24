Рекорд планетарного масштабу: найпотужніша вітряна турбіна в Китаї видає 26 МВт

26-мегаватна турбіна Dongfang перевершує попередню найбільшу турбіну: 20-мегаватну Mingyang на неабияку величину за розміром і потужністю.

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Китай нещодавно встановив ще один світовий рекорд: найвища і найпотужніша у світі морська вітряна турбіна від Dongfang Electric Corporation (DEC) висотою 340 м видала потужність 26 МВт, пише newatlas.com.

Висота маточини гондоли вітряка становить 185 м, а діаметр лопаті — 310 м, площа лопаті — 75 477 кв. м. Такий великий розмах крил мають 12 літаків Boeing 747. Для встановлення турбіни знадобилася площа розміром із 14 футбольних полів. І якою б величезною не була ця турбіна, є всі шанси, що незабаром її затьмарять інші, ще більші, пише ЗМІ.

26-мегаватна турбіна Dongfang перевершує попередню найбільшу турбіну: 20-мегаватну Mingyang на неабияку величину за розміром і потужністю. Цей вітрогенератор може виробляти близько 100 ГВт*год електроенергії на рік за середньої швидкості вітру 36 км/год, що робить один блок здатним забезпечити електроенергією близько 55 000 будинків.

Поточний рівень вітроенергетики Китаю становить близько 470 ГВт, що більш ніж у 3 рази перевищує рівень США, які посідають друге місце з показником 148 ГВт. Німеччина посідає третє місце з показником 69 ГВт.

DEC заявляє, що її морські турбіни стійкі до тайфунів і корозії. Турбіна, про яку йдеться, була спроєктована з "подвійною антитайфунною конструкцією", щоб витримувати екстремальні тайфуни, але подробиці про те, що має на увазі ця конструкція, відсутні. Установка здатна витримувати супертайфун категорії 17. Це передбачає швидкість вітру до 220 км/год. ЮНІСЕФ описує ці супертайфуни як такі, що володіють "надзвичайно руйнівною силою, топлять великі кораблі, потенційно спричиняють серйозні пошкодження і серйозні повені".

Раніше ми писали про те, що потрібно знати про будову та роботу вітряних турбін. Енергія вітру є важливим поновлюваним джерелом і дуже популярна в Україні та у світі. Про те, як вона видобувається, розповість Фокус.