Рекорд планетарного масштаба: мощная ветряная турбина в Китае выдает 26 МВт

26-мегаваттная турбина Dongfang превосходит предыдущую крупнейшую турбину: 20-мегаваттную Mingyang на изрядную величину по размеру и мощности.

Related video

Китай недавно установил еще один мировой рекорд: самая высокая и мощная в мире морская ветряная турбина от Dongfang Electric Corporation (DEC) высотой 340 м выдала мощность 26 МВт, пишет newatlas.com.

Высота ступицы гондолы ветряка составляет 185 м, а диаметр лопасти — 310 м, площадь лопасти — 75 477 кв. м. Такой большой размах крыльев имеют 12 самолетов Boeing 747. Для установки турбины понадобилась площадь размером с 14 футбольных полей. И какой бы огромной ни была эта турбина, есть все шансы, что вскоре ее затмят другие, еще более крупные, пишет СМИ.

26-мегаваттная турбина Dongfang превосходит предыдущую крупнейшую турбину: 20-мегаваттную Mingyang на изрядную величину по размеру и мощности. Этот ветрогенератор может вырабатывать около 100 ГВт*ч электроэнергии в год при средней скорости ветра 36 км/ч, что делает один блок способным обеспечить электроэнергией около 55 000 домов.

Текущий уровень ветроэнергетики Китая составляет около 470 ГВт, что более чем в 3 раза превышает уровень США, занимающих второе место с показателем 148 ГВт. Германия занимает третье место с показателем 69 ГВт.

DEC заявляет, что ее морские турбины устойчивы к тайфунам и коррозии. Турбина, о которой идет речь была спроектирована с "двойной антитайфунной конструкцией", чтобы выдерживать экстремальные тайфуны, но подробности о том, что подразумевает эта конструкция, отсутствуют. Установка способна выдерживать супертайфун категории 17. Это подразумевает скорость ветра до 220 км/ч. ЮНИСЕФ описывает эти супертайфуны как обладающие "чрезвычайно разрушительной силой, топящие большие корабли, потенциально вызывающие серьезные повреждения и серьезные наводнения".

Ранее мы писали о том, что нужно знать об устройстве и работе ветряных турбин. Энергия ветра является важным возобновляемым источником и очень популярна в Украине и в мире. О том, как она добывается, расскажет Фокус.