Ветроэнергетика может стать самой популярной в мире из-за плохой погоды: прогноз

Скорость ветра может помочь ветроэнергетике захватить рекордно высокую долю мирового рынка производства электроэнергии, считают в аналитическом центре Ember.

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Мировая выработка электроэнергии с помощью ветра может установить новый рекорд в 2024 году, поскольку зима наступает в северном полушарии, а скорость ветра увеличивается на большинстве ветровых электростанций мира. Об этом пишет Reuters.

По данным аналитического центра Ember, мировая генерация ветровой электроэнергии за первые девять месяцев 2024 года выросла всего на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Но исторические тенденции указывают на то, что эта цифра может резко возрасти в последние месяцы года, подтолкнув годовую генерацию к новому рекорду.

Доля ветроэнергетики в производстве электроэнергии

Вероятнее всего, в конце года произойдет рост выработки ветровой энергии, поскольку годовой пик ветрогенерации, как правило, приходится на зиму в северном полушарии, поскольку более 90% действующих ветровых электростанций расположены в Азии, Европе и Северной Америке.

Если производство ветра будет расти в соответствии с этими ожиданиями, то, вероятно, оно составит более 10% ежемесячного мирового производства электроэнергии в ноябре и декабре. Это будет первый раз, когда оно превзойдет этот уровень.

Мировой трубопровод развития ветроэнергетики

По данным Global Energy Monitor (GEM), потенциал ветрогенерации в последние месяцы 2024 года будет во многом зависеть от скорости ветра в Китае, США и Германии, на которые в совокупности приходится 64% текущих мировых мощностей ветрогенерации.

На долю Китая приходится 43% мировых мощностей (около 400 000 мегаватт (МВт)), что делает его самым важным рынком ветрогенерации.

По данным Ember, за первые девять месяцев 2024 года выработка ветроэлектроэнергии в Китае составила 712 тераватт-часов (ТВт-ч).

Этот показатель на 11% выше, чем за аналогичный период 2023 года, а это значит, что годовой объем производства электроэнергии в Китае, по всей вероятности, вырастет более чем на 10% после завершения генерации в последние месяцы года.

Соединенные Штаты являются вторым по величине рынком ветроэнергетики с установленной мощностью около 145 000 МВт.

Мощность ветрогенерации по регионам с 2000 г.

С января по сентябрь выработка электроэнергии с помощью ветроэнергетики составила 333 ТВт·ч, что на 6,2% больше, чем за те же месяцы прошлого года.

Соединенные Штаты являются вторым по величине рынком ветроэнергетики с установленной мощностью около 145 000 МВт.

С января по сентябрь выработка электроэнергии с помощью ветроэнергетики составила 333 ТВт·ч, что на 6,2% больше, чем за те же месяцы прошлого года.

Германия, крупнейший производитель ветроэнергии в Европе, располагает около 47 000 МВт текущей ветроэнергетической мощности, которая в 2024 году выработала около 94 ТВт·ч электроэнергии. Это на 7% больше, чем за первые девять месяцев 2023 года.

Есть несколько причин полагать, что ветроэнергетика будет и дальше укреплять свои позиции на рынке производства электроэнергии в ближайшие годы.

Сезонная доля ветроэнергетики в производстве электроэнергии по ключевым регионам

Глобальная мощность ветрогенерации стала одной из самых быстрорастущих форм производства электроэнергии в этом столетии. По данным Ember, она росла примерно на 20% в год с 2001 по 2021 год.

Действительно, с 2022 года темпы роста мировых мощностей снизились примерно вдвое из-за ряда факторов, включая нехватку ключевых компонентов и резкую инфляцию цен на детали и рабочую силу.

По данным Ember, замедление особенно заметно в Северной Америке и Европе, где в прошлом году мощности ветроэнергетики коммунального назначения увеличились всего на 5% и 7% соответственно.

Эта негативная тенденция сохранялась в течение первой половины 2024 года. По данным портала данных Cleanview, с января по август этого года мощность ветроэнергетики в США увеличилась всего на 2,4% в годовом исчислении.

По данным WindEurope, темпы расширения ветроэнергетических мощностей в Германии также немного снизились в первой половине 2024 года по сравнению с первыми шестью месяцами 2023 года.

Но эксперты полагают, что эта тенденция может вскоре измениться. Ожидается, что установки в Германии восстановятся в конце этого года, отчасти благодаря ремонту автомагистрали A27, которая является ключевым каналом для деталей ветряных турбин. Она была частично закрыта в первой половине года после обрушения водного туннеля.

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А в Соединенных Штатах темпы строительства ветровых электростанций, как ожидается, ускорятся, поскольку разработчики проектов спешат завершить работы в преддверии возможной смены президентской администрации в следующем году после выборов 5 ноября.

История расширения мощностей также довольно устойчива в Азии. Мощность ветроэнергетики там выросла более чем на 19% в прошлом году. Это был самый быстрый годовой рост на континенте с 2020 года.

Основным драйвером этой тенденции стал Китай, и, по всей видимости, она продолжится: по данным Центра исследований и чистого воздуха (CREA), в этом году в стране уже установлено 39 000 МВт новых ветровых мощностей, что на 17% больше, чем в 2023 году.

Хотя оптимизм относительно потенциала ветроэнергетики в последние годы поугас, ожидаемый скачок производства в ближайшие месяцы и прогнозируемое расширение мощностей в 2025 году могут означать, что в этом секторе энергетического рынка ветры меняются.

Ранее сообщали, что мощная ветряная турбина в Китае выдает 26 МВт. 26-мегаваттная турбина Dongfang превосходит предыдущую крупнейшую турбину: 20-мегаваттную Mingyang на изрядную величину по размеру и мощности.