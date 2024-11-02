На морские ветряные станции отправят подлодки-дроны: что из-за этого изменится (фото)

Аппараты Loggerhead будут использоваться в обслуживании ветряных турбин, заменив надводные корабли, загрязняющие природу.

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Британская компания HonuWorx, специализирующаяся на морских технологиях, намерена развернуть флот из 50 роботизированных подводных лодок Loggerhead для работы на энергетических объектах, включая морские ветряные электростанции, сократив таким образом выбросы в окружающую среду. Об этом пишет журнал Recharge.

Дистанционно управляемые аппараты будут запускаться с автоматической подводной лодки-"материнского корабля" и управляться с берега. Ожидается, что подводные дроны устранят необходимость в использовании судов, работающих на ископаемом топливе, сократив выбросы углекислого газа в атмосферу при проведении операций на морских энергетических объектах.

По данным издания, компания-производитель надеется ввести в эксплуатацию 10 таких систем к 2030 году и 50 в более отдаленной перспективе.

На официальном сайте HonuWorx говорится, что Loggerhead являет собой полностью электрический "материнский" подводный аппарат, который перевозит и размещает рабочих роботов в удаленных местах для подводного осмотра и обслуживания энергообъектов. Основой связи и управления для Loggerhead является система HonuNet.

Принцип работы HonuNet Фото: HonuWorx

В копании утверждают, что этот инновационный беспилотник устраняет необходимость в морском экипаже, исключает выбросы углекислого газа и снижает затраты на сбор данных, необходимых для принятия решений. Еще одно преимущество — круглогодичное обслуживание, поскольку система не подвержена влиянию неровностей поверхности океана.

Напомним, мировая выработка электроэнергии с помощью ветра может установить новый рекорд в 2024 году, поскольку зима наступает в северном полушарии, а скорость ветра увеличивается на большинстве ветровых электростанций мира

Также сообщалось, что ученые разработали новые защитные покрытия, которые позволяют газотурбинным двигателям работать при более высоких температурах, что может сделать ветрогенераторы эффективнее.