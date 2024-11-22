Вітряні турбіни "очищатимуть" повітря від CO2: що відомо про інноваційний проєкт

Проєкт Concho використовуватиме технологію DAC та енергію від вітряної станції, щоб уловлювати до 500 000 тонн вуглекислого газу на рік.

Американський стартап Verified Carbon і голландський Return Carbon об'єднаються з голландським постачальником технологій DAC Skytree для реалізації проєкту Concho, спрямованого на видалення з атмосфери вуглекислого газу з використанням енергії вітру. Про це пише PR Newswire.

Проєкт Concho буде розгорнуто в окрузі Том Грін, штат Техас. Він стане першим у світі центром із прямого уловлювання вуглецю в повітрі (DAC), який працюватиме виключно на вітровій енергії. Очікується, що на першому етапі проєкт видалятиме з атмосфери 50 000 тонн CO₂ на рік, а в майбутньому його можливості зростуть до 500 000 тонн на рік.

Повідомляється, що Concho отримуватиме електроенергію від нової вітряної електростанції, яка буде побудована компанією Greenalia. Технологія DAC, що лежить в основі проєкту, буде надана компанією з видалення вуглецю Skytree.

"Проєкт Concho — це значний крок уперед у масштабуванні DAC", — заявив керуючий директор Return Carbon Мартейн Фервурд.

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Згідно з пресрелізом, Concho міститиме підключений масив блоків Skytree Stratus DAC. Технологія DAC Skytree безперервно оптимізує використання енергії та знижує її споживання, забезпечуючи при цьому оптимальну ефективність уловлювання CO2.

"Проєкт Concho — це перше у своєму роді співробітництво, яке відкриває двері для ще більш амбітних і перетворювальних проєктів з видалення вуглецю", — зазначила віцепрезидентка з Північної Америки в Skytree Олена Ніконова.

Нагадаємо, американська компанія Nautilus Solar Energy запустила проєкт сонячної електростанції Sanford CGA Community Solar Project потужністю 7 МВт на місці заводу з переробки плат CGA, що забруднював довкілля.

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