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Діджитал

Вітряні турбіни "очищатимуть" повітря від CO2: що відомо про інноваційний проєкт

Проект Concho, вітряні турбіни, вуглекислий газ, фото
Фото: Return Carbon | Проєкт Concho дасть змогу очищати повітря за рахунок вітрової енергії

Проєкт Concho використовуватиме технологію DAC та енергію від вітряної станції, щоб уловлювати до 500 000 тонн вуглекислого газу на рік.

Американський стартап Verified Carbon і голландський Return Carbon об'єднаються з голландським постачальником технологій DAC Skytree для реалізації проєкту Concho, спрямованого на видалення з атмосфери вуглекислого газу з використанням енергії вітру. Про це пише PR Newswire.

Проєкт Concho буде розгорнуто в окрузі Том Грін, штат Техас. Він стане першим у світі центром із прямого уловлювання вуглецю в повітрі (DAC), який працюватиме виключно на вітровій енергії. Очікується, що на першому етапі проєкт видалятиме з атмосфери 50 000 тонн CO₂ на рік, а в майбутньому його можливості зростуть до 500 000 тонн на рік.

Повідомляється, що Concho отримуватиме електроенергію від нової вітряної електростанції, яка буде побудована компанією Greenalia. Технологія DAC, що лежить в основі проєкту, буде надана компанією з видалення вуглецю Skytree.

"Проєкт Concho — це значний крок уперед у масштабуванні DAC", — заявив керуючий директор Return Carbon Мартейн Фервурд.

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Згідно з пресрелізом, Concho міститиме підключений масив блоків Skytree Stratus DAC. Технологія DAC Skytree безперервно оптимізує використання енергії та знижує її споживання, забезпечуючи при цьому оптимальну ефективність уловлювання CO2.

"Проєкт Concho — це перше у своєму роді співробітництво, яке відкриває двері для ще більш амбітних і перетворювальних проєктів з видалення вуглецю", — зазначила віцепрезидентка з Північної Америки в Skytree Олена Ніконова.

Нагадаємо, американська компанія Nautilus Solar Energy запустила проєкт сонячної електростанції Sanford CGA Community Solar Project потужністю 7 МВт на місці заводу з переробки плат CGA, що забруднював довкілля.

Також повідомлялося, що в Північному морі введено в експлуатацію першу у світі ферма з вирощування морських водоростей промислового масштабу на морській вітряній електростанції Hollandse Kust Zuid.