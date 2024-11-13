"Покрита відходами" ділянка стала джерелом "зеленої" енергії: що вигадали у США

У штаті Мен вивезли 4000 тонн відходів, залишених заводом із переробки плат CGA, побудувавши на його місці сонячну станцію.

Американська компанія Nautilus Solar Energy заявила про запуск проєкту сонячної електростанції Sanford CGA Community Solar Project потужністю 7 МВт на рекультиваційному майданчику в Сенфорді, штат Мен. Про це пише портал pv magazine.

Повідомляється, що електростанцію побудували на землі, де колись розташовувалася компанія з переробки плат CGA. У 1990-х роках компанія покинула цю територію, залишивши після себе відходи плат, шини, метали, гуму, пластик, бетон і багато іншого.

"Ділянка була вкрита екологічними відходами і завдавала незручностей оточуючим. Можливість вивезти 4000 тонн відходів і почати початкові роботи з будівництва сонячної станції покращила стан усього району", — зазначила директор з планування Sanford Бет Делла Валле.

За даними порталу, процес очищення обійшовся в 1,4 мільйона доларів. Після рекультивації ділянки навесні 2023 року стартувало будівництво сонячної електростанції. Тепер вона розташовується на території колишнього підприємства з переробки відходів і прилеглої території.

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Sanford CGA Community Solar Project обслуговуватиме 960 абонентів на території комунальної мережі Central Maine Power. Проєкт складається з 40 інверторів від Chint Power Systems і понад 12 000 модулів JA Solar на одноосних трекерах від Nextracker.

"Цей проєкт не тільки допомагає штату Мен досягти своїх амбітних цілей у галузі відновлюваної енергії, а й забезпечує відчутну економію для мешканців і підприємств, які в іншому разі не мали б доступу до сонячної енергії", — заявила віцепрезидентка зі структурування компанії Nautilus Solar.

Нагадаємо, у США завод Covanta Michigan Waste-to-Energy щорічно спалює безпечні побутові відходи в обсязі 350 000 т і виробляє 68 МВт електроенергії, забезпечуючи електроенергією близько 800 000 будинків.

Також повідомлялося, що Дослідники Королівського технологічного інституту (RMIT) у співпраці з Ризьким технічним університетом у Латвії розробили спосіб отримання статичної електрики з руху і вітру, використовуючи відходи полістиролу.