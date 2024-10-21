США перетворили світову проблему на джерело чистої енергії: як це вийшло

Завод Covanta Michigan Waste-to-Energy виробляє 68 МВт електроенергії та забезпечує чистою електроенергією близько 800 000 будинків.

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Заводи американської компанії WTE призначені для переробки твердих побутових відходів, які в основному спалюють, для отримання енергії. Технологія, що використовується, допомагає перетворювати сміття на джерело відновлюваної енергії, пише видання ecoticias.com.

Утилізація відходів — одна з найвідоміших проблем у сучасному світі. Однак у Штатах є заводи, що переробляють сміття на енергію.

Наприклад, об'єкти Covanta у Сполучених Штатах переробляють сотні тисяч тонн відходів і перетворюють їх на електрику, яку можна використовувати в будинках і комерційних приміщеннях. Завод Covanta Alexandria є яскравим прикладом цієї інновації. Він спалює безпечні побутові відходи в обсязі 350 000 т щорічно за високих температур і виробляє пару для вироблення чистої енергії. Цього вистачає на приблизно 15 000 будинків цілий рік. Спосіб перетворення відходів на енергію також допомагає вирішити проблему утилізації сміття. Завдяки переробці Covanta вдалося скоротити викиди парникових газів більш ніж на 331 000 метричних тонн. Це скорочення еквівалентно видаленню близько 65 000 легкових автомобілів з доріг на один рік.

Переробка сміття для отримання енергії також має економічні вигоди. Наприклад, завод Covanta Michigan Waste-to-Energy виробляє 68 МВт електроенергії та забезпечує чистою електроенергією близько 800 000 будинків.

Підприємства Covanta витягують метали та інші перероблювані матеріали. Це не тільки допомагає скоротити попит на закупівлю нової сировини, а й збільшує доходи регіональної влади. Таким чином, спільноти можуть перетворити сміття на можливість стимулювати економічний розвиток і вирішувати екологічні проблеми.

Раніше ми писали, що Китай знайшов джерело енергії, якого йому не вистачало. Плануючи щорічно виробляти 20 000 т водню з навколишнього середовища, проєкт використовує сонячну енергію для електролізу, що істотно знижує викиди вуглецю.

Повідомляли також, що вчені добувають водень зі сміття. Hyundai побудувала перше у світі підприємство, яке виробляє 500 кг водню на день, використовуючи 60 т харчових відходів, а також переробляє 130 000 т пластикових відходів для видобутку 24 000 т водню.