Учені добувають водень зі сміття: як працюють заводи з обсягом виробництва 30 000 т на рік

Hyundai побудувала перше у світі підприємство, яке виробляє 500 кг водню на день, використовуючи 60 т харчових відходів, а також переробляє 130 000 т пластику для видобутку 24 000 т водню.

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Компанія Hyundai вперше представила свої заводи з переробки органічних і пластикових відходів на водень на конференції H2 Mobility Energy Environment Technology (MEET), яка тривала в Сеулі з 25 по 27 вересня. Про це пише interestingengineering.com.

Видання акцентує, що Hyundai побудувала перші у світі підприємства, які виробляють 500 кг водню на день, використовуючи 60 т харчових відходів, а також використовують 130 000 т пластикових відходів як сировину, щоб отримувати 24 000 т водню на рік екологічно безпечним способом. Обидва заводи в сукупності вироблятимуть понад 30 000 т водню щорічно.

Органічні відходи — харчові, осад стічних вод, гній домашньої худоби — генерують велику кількість метану, що спричиняє проблеми глобального потепління. Однак переробка такого сміття на водень може вирішити проблему. У процесі переробки відходи розщеплюють за допомогою особливих мікроорганізмів методом анаеробного зброджування, щоб перетворити їх на біогаз. Потім біогаз перетворюють на біометан, видаляючи CO2 і домішки, а вже після біометан перетворюють на водень.

Проект заводів Hyundai Фото: Hyundai

Неперероблені пластикові відходи, які спалюють або утилізують на звалищах, забруднюють повітря, ґрунт і океани. Станом на 2019 рік рівень переробки пластику становив лише 9%, а загальна кількість пластикових відходів, як очікується, збільшиться до 1,23 млрд т до 2060 року.

Однак із пластику можна витягти водень. Спочатку, на етапі попередньої обробки, видаляються такі домішки, як метал, пісок і папір. Потім, за допомогою розробленого Hyundai Engineering процесу "плавлення", отримана сировина нагрівається і перемішується, набуваючи в'язкого рідкого стану. Під час цього процесу видаляють інші незначні домішки. У подальшому процесі газифікації, пластикову рідину вводять у газифікатор разом із киснем і парою для отримання синтез-газу CO і H2 з використанням технології Shell. Нарешті, видобувається H2 за допомогою процесу конверсії CO, домішки, що містяться в синтез-газі, видаляють, а CO2 відокремлюють. У підсумку отримують водень високої чистоти.

Водень із пластику може використовуватися в різних галузях, таких як суднове паливо метанол і водневе паливо для FCEV.

Раніше ми писали, що Європа прощається з газом із РФ, забезпечуючи 10% потреб у водні. Очікується, що новий трубопровід HM2ed допоможе європейським країнам отримати доступ до 2 мільйонів тонн зеленого водню.