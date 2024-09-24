Скарб під землею: Європа прощається з газом із РФ, забезпечуючи 10% потреб у водні

Очікується, що новий трубопровід HM2ed допоможе європейським країнам отримати доступ до 2 мільйонів тонн зеленого водню.

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У Європі планують побудувати трубопровід HM2ed, який транспортуватиме зелений водень з Іспанії та Португалії до Центральної Європи через Францію. Про це пише портал ECONews.

У публікації йдеться про те, що Європа має на меті досягти чистого вуглецевого нейтралітету протягом наступних двох десятиліть. Будівництво трубопроводу замість шахти надасть Європі кращий доступ до екологічно чистого енергетичного ресурсу.

"Найбільший скарб в історії перетинає цей континент під землею", — зазначили у виданні.

Повідомляється, що Іспанія та Португалія мають доступ до водню, що постачається зі США, проте між Західною та Центральною Європою досі немає ефективного транспортного маршруту. HM2ed має допомогти європейським компаніям та урядам отримати доступ до 2 мільйонів тонн зеленого водню.

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Чиста енергія з води: що таке водень, чим він допоможе Україні та наскільки він екологічний

Роботу над трубопроводом європейські країни почали ще 2022 року і планують ввести його в експлуатацію до 2030 року. Реалізація проєкту обійдеться їм приблизно у 2,5 мільярда євро. Очікується, що HM2ed поліпшить енергетичну безпеку на континенті, забезпечивши 10% потреб Європи у водні, а також стимулюватиме місцеву економіку і сприятиме зростанню робочих місць.

Як зазначають у виданні, вугільні шахти та спалювання викопного палива для отримання енергії застаріли і шкідливі для планети. Існує багато альтернативних джерел енергії, включно з вітром і сонцем, але енергомісткі галузі не можуть покладатися на сонячну і вітрову енергію, якщо вони хочуть зберегти поточний рівень продуктивності. Популярним розв'язанням проблеми цього року став зелений водень.

"Зелений водень ставатиме дедалі важливішим, оскільки великі галузі промисловості намагаються скоротити свої викиди вуглецю. Якщо Європа продовжить підштовхувати Америку до виробництва водню з низьким вмістом вуглецю, вона стане лідером світу в революції зеленої енергетики", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, вчені з університету UNC-Chapel Hill відкрили ефективний спосіб використання сонячної енергії для розщеплення води з метою отримання водню.

Також повідомлялося, що Саудівська Аравія побудує ціле водневе місто, яке вироблятиме до 600 тонн зеленої енергії.