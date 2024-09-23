Вчені отримали водень "з нічого": знайдено інноваційний спосіб видобутку чистої енергії

В університеті UNC-Chapel Hill експериментували із кремнієвими нанопроводами для оптимізації процесу електролізу, а також використовували сонячну енергію.

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Вчені з університету UNC-Chapel Hill відкрили ефективний спосіб використання сонячної енергії для розщеплення води для одержання водню. Про ці інновації пише видання ecoticias.com.

Деякі компанії виробляють водень шляхом реформінгу метану чи розщеплення інших молекул вуглеводнів, але недоліком таких методів є те, що вони провокують викиди в атмосферу вуглекислого газу. Найбільш екологічно чистий спосіб одержання кисню – розщеплення молекул води на водень та кисень. Хоча цей процес був дорогим і забирав багато часу, нові технологічні рішення роблять його доступнішим.

Оскільки водень немає у природі, вченим доводиться відокремлювати його атоми з інших молекул. Коли використовують молекули вуглеводнів, то отримують більше вуглецю, що зводить нанівець ціль виділити водень як екологічно чисте відновлюване джерело енергії. Ось чому багато науково-дослідних інститутів намагаються з'ясувати, як зробити електроліз ефективнішим. Електроліз — це процес використання електрики для розщеплення молекул води на кисень та водень.

У UNC-Chapel Hill експериментували з кремнієвими нанопроводами для оптимізації процесу електролізу. Джерелом енергії при цьому служило сонячне світло. Хоча експерименти були дуже складними, університет відкрив ефективніший спосіб електролізу з використанням сонячної енергії. Використовуючи лише відновлювану енергію для створення електрики для цього процесу, дослідники зберегли екологічність виробництва.

Застосування силіконових нанопроводів у процесі електролізу може допомогти водневій промисловості зменшити викиди вуглецю до нуля. Багато основних виробників водню, як і раніше, використовують шкідливий метан у своїх процесах. Деякі компанії вже намагалися використовувати сонячну та вітряну енергію для живлення електролізу, але процес був менш ефективним. Прорив, здійснений UNC-Chapel Hill, допоможе іншим компаніям збільшити виробництво водню, одночасно знижуючи витрати та скорочуючи кількість використовуваних ними ресурсів. Це ознака прогресу у галузі та може призвести до більш швидкої деескалації викидів вуглецю.

Світу ще багато років до переходу на використання водню як джерело палива у виробництві та судноплавстві. Для досягнення цієї мети необхідно подолати багато проблем. UNC-Chapel Hill розглядає один аспект проблеми, використовуючи науку, щоб зробити виробництво водню дешевшим і ефективнішим. Потрібне міцне міжнародне співробітництво, щоб прийняти це потужне відновлюване джерело палива.

Раніше ми писали, що таке водень, чим він допоможе Україні та наскільки він екологічний. Україна може зробити посильний внесок у розвиток зеленої енергетики у себе та в Європі. У цьому допоможе вироблення водню, який сьогодні просто незамінний для важкої промисловості та як альтернатива газу з РФ.