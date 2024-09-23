Ученые получили водород "из ничего": найден инновационный способ добычи чистой энергии

В университете UNC-Chapel Hill экспериментировали с кремниевыми нанопроводами для оптимизации процесса электролиза, а также использовали солнечную энергию.

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Ученые из университета UNC-Chapel Hill открыли эффективный способ использования солнечной энергии для расщепления воды с целью получения водорода. Об этих инновациях пишет издание ecoticias.com.

Некоторые компании производят водород путем реформинга метана или расщепления других молекул углеводородов, но недостатком таких методов является то, что они провоцируют выбросы в атмосферу углекислого газа. Самый экологически чистый способ получения кислорода — расщепление молекул воды на водород и кислород. Хотя этот процесс раньше был дорогим и отнимал много времени, новые технологические решения делают его более доступным.

Поскольку водород не встречается в природе, ученым приходится отделять его атомы от других молекул. Когда используют молекулы углеводородов, то получают больше углерода, что сводит на нет цель выделить водород как экологически чистый возобновляемый источник энергии. Вот почему многие научно-исследовательские институты пытаются выяснить, как сделать электролиз более эффективным. Электролиз — это процесс использования электричества для расщепления молекул воды на кислород и водород.

В UNC-Chapel Hill экспериментировали с кремниевыми нанопроводами для оптимизации процесса электролиза. Источником энергии при этом служил солнечный свет. Хотя эксперименты были очень сложными, университет открыл более эффективный способ электролиза с использованием солнечной энергии. Используя только возобновляемую энергию для создания электричества для этого процесса, исследователи сохранили экологичность производства.

Применение силиконовых нанопроводов в процессе электролиза может помочь водородной промышленности снизить выбросы углерода до нуля. Многие из основных производителей водорода по-прежнему используют вредный метан в своих процессах. Некоторые компании уже пытались использовать солнечную и ветряную энергию для питания электролиза, но процесс был менее эффективным. Прорыв, осуществленный UNC-Chapel Hill, поможет другим компаниям увеличить производство водорода, одновременно снижая затраты и сокращая количество используемых ими ресурсов. Это признак прогресса в отрасли и может привести к более быстрой деэскалации выбросов углерода.

Миру еще много лет до перехода на использование водорода в качестве источника топлива в производстве и судоходстве. Для достижения этой цели необходимо преодолеть множество проблем. UNC-Chapel Hill рассматривает один аспект проблемы, используя науку, чтобы сделать производство водорода более дешевым и эффективным. Потребуется прочное международное сотрудничество, чтобы принять этот мощный возобновляемый источник топлива.

Ране мы писали, что такое водород, чем он поможет Украине и насколько он экологичен. Украина может внести посильный вклад в развитие зеленой энергетики у себя и в Европе. В этом поможет выработка водорода, который сегодня просто незаменим для тяжелой промышленности и в качестве альтернативы газу из РФ.