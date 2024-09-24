Сокровище под землей: Европа прощается с газом из РФ, обеспечивая 10% потребностей в водороде

Ожидается, что новый трубопровод HM2ed поможет европейским странам получить доступ к 2 миллионам тонн зеленого водорода.

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В Европе планируют построить трубопровод HM2ed, который будет транспортировать зеленый водород из Испании и Португалии в Центральную Европу через Францию. Об этом пишет портал ECONews.

В публикации говорится, что у Европы есть цель достичь чистого углеродного нейтралитета в течение следующих двух десятилетий. Строительство трубопровода вместо шахты предоставит Европе лучший доступ к экологически чистому энергетическому ресурсу.

"Крупнейшее сокровище в истории пересекает этот континент под землей", — отметили в издании.

Сообщается, что Испания и Португалия имеют доступ к водороду, поставляемому из США, однако между Западной и Центральной Европой до сих пор нет эффективного транспортного маршрута. HM2ed должен помочь европейским компаниям и правительствам получить доступ к 2 миллионам тонн зеленого водорода.

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Работу над трубопроводом европейские страны начали еще в 2022 году и планируют ввести его в эксплуатацию к 2030 году. Реализация проекта обойдется им примерно в 2,5 миллиарда евро. Ожидается, что HM2ed улучшит энергетическую безопасность на континенте, обеспечив 10% потребностей Европы в водороде, а также будет стимулировать местную экономику и способствовать росту рабочих мест.

Как отмечают в издании, угольные шахты и сжигание ископаемого топлива для получения энергии устарели и вредны для планеты. Существует много альтернативных источников энергии, включая ветер и солнце, но энергоемкие отрасли не могут полагаться на солнечную и ветровую энергию, если они хотят сохранить текущий уровень производительности. Популярным решением проблемы в этом году стал зеленый водород.

"Зеленый водород будет становиться все более важным, поскольку крупные отрасли промышленности пытаются сократить свои выбросы углерода. Если Европа продолжит подталкивать Америку к производству водорода с низким содержанием углерода, она станет лидером мира в революции зеленой энергетики", — заключили в издании.

Напомним, ученые из университета UNC-Chapel Hill открыли эффективный способ использования солнечной энергии для расщепления воды с целью получения водорода.

Также сообщалось, что Саудовская Аравия построит целый водородный город, который будет производить до 600 тонн зеленой энергии.