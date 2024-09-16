Первый в мире "водородный" город будет производить 600 т зеленой энергии в день (видео)

Высокотехнологичный водородный город появится в Саудовской Аравии: он будет производить до 600 т зеленой энергии

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Саудовская Аравия построит водородный город: этот островок технологий будет производить до 600 тонн зеленой энергии. Над проектом Neom ACWA Power, американская компания Air Products и промоутеры проекта Neom Future City, сообщает EcoNews.

Саудовская Аравия построит электростанцию ​​стоимостью $8,4 млрд в рамках своего мегапроекта Neom. Она возводит то, что может стать одной из крупнейших в мире электростанций возобновляемой энергии. Целью является разработка одного из крупнейших в мире проектов возобновляемой энергии, чтобы помочь Саудовской Аравии перейти от нефти к "зеленой" энергии. В дополнение к этому есть план по обеспечению энергией всех городов, включенных в проект Neom.

Как пояснил Дэвид Эдмонсон, генеральный директор NGHC, строительство проекта началось в марте 2023 года. К концу прошлого года сборочный цех был практически готов. Уже возводятся два резервуара для аммиака емкостью 70 000 т, и все, что осталось, по словам Эдмонсона, — это первые электролизеры, которые будут созданы немецкой компанией Thyssenkrupp Nucera.

Эксперты отмечают, что после завершения строительства этот завод сможет вырабатывать 600 т "зеленого" водорода в день. Он будет использоваться для производства около 1,2 млн т жидкого аммиака в год. Более того, уже подписан контракт, по которому сможет рассчитывать на полную производительность в течение следующих 30 лет.

Проект Neom Future City

Цель состоит в том, чтобы производить 4 ГВт возобновляемой энергии, чтобы помочь производить до 600 т "зеленого" водорода в день. Этот мегапроект уже достиг 8,4 млрд, необходимых для его строительства, и может быть выставлен на продажу к концу 2026 года. Neom Green Hydrogen Company (NGHC) — это совместное предприятие, в котором участвуют саудовская компания ACWA Power, американская компания Air Products и промоутеры проекта Neom Future City (NHC) во главе с Мохаммедом бин Салманом.

Один из секретов успеха водорода — его универсальность. Его можно использовать в широком спектре приложений. "Я считаю, что у него есть потенциал заменить все ископаемое топливо", — сказал однажды журналу Science Вячеслав Згонник, генеральный директор Natural Hydrogen Energy.

Ранее мы писали про то, что такое водород, чем он поможет Украине и насколько он экологичен. Украина может внести посильный вклад в развитие зеленой энергетики у себя и в Европе. В этом поможет выработка водорода, который сегодня просто незаменим для тяжелой промышленности и в качестве альтернативы газу из РФ.