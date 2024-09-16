Перше у світі "водневе" місто вироблятиме 600 т "зеленої" енергії на день (відео)

Високотехнологічне Водневе місто з'явиться в Саудівській Аравії: воно вироблятиме до 600 т зеленої енергії

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Саудівська Аравія побудує своє власне Водневе місто: цей острівець технологій вироблятиме до 600 тонн зеленої енергії. Над проєктом Neom ACWA Power, американська компанія Air Products і промоутери проєкту Neom Future City, повідомляє EcoNews.

Саудівська Аравія побудує електростанцію вартістю $8,4 млрд у рамках свого мегапроєкту Neom. Вона зводить те, що може стати однією з найбільших у світі електростанцій відновлюваної енергії. Метою є розробка одного з найбільших у світі проєктів відновлюваної енергії, щоб допомогти Саудівській Аравії перейти від нафти до "зеленої" енергії. На додаток до цього є план із забезпечення енергією всіх міст, включених до проєкту Neom.

Як пояснив Девід Едмонсон, генеральний директор NGHC, будівництво проєкту почалося в березні 2023 року. До кінця минулого року складальний цех був практично готовий. Уже зводяться два резервуари для аміаку ємністю 70 000 т, і все, що залишилося, за словами Едмонсона, — це перші електролізери, які будуть створені німецькою компанією Thyssenkrupp Nucera.

Експерти зазначають, що після завершення будівництва цей завод зможе виробляти 600 т "зеленого" водню на день. Його використовуватимуть для виробництва близько 1,2 млн т рідкого аміаку на рік. Ба більше, вже підписано контракт, за яким зможе розраховувати на повну продуктивність протягом наступних 30 років.

Проект Neom Future City

Мета полягає в тому, щоб виробляти 4 ГВт відновлюваної енергії, щоб допомогти виробляти до 600 т "зеленого" водню на день. Цей мегапроєкт уже досяг 8,4 млрд, необхідних для його будівництва, і може бути виставлений на продаж до кінця 2026 року. Neom Green Hydrogen Company (NGHC) — це спільне підприємство, у якому беруть участь саудівська компанія ACWA Power, американська компанія Air Products і промоутери проєкту Neom Future City (NHC) на чолі з Мохаммедом бін Салманом.

Один із секретів успіху водню — його універсальність. Його можна використовувати в широкому спектрі застосувань. "Я вважаю, що у нього є потенціал замінити все викопне паливо", — сказав одного разу журналу Science В'ячеслав Згонник, генеральний директор Natural Hydrogen Energy.

Раніше ми писали про те, що таке водень, чим він допоможе Україні і наскільки він екологічний. Україна може зробити посильний внесок у розвиток зеленої енергетики у себе і в Європі. У цьому допоможе вироблення водню, який сьогодні просто незамінний для важкої промисловості і як альтернатива газу з РФ.