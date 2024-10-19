Китай знайшов джерело енергії, якого йому не вистачало: тепер у світу серйозна проблема

Плануючи щорічно виробляти 20 000 т водню з навколишнього середовища, проєкт використовує сонячну енергію для електролізу, що істотно знижує викиди вуглецю.

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Компанія China Petroleum & Chemical Corporation представила свій пілотний проєкт Green Hydrogen з виробництва водню на сонячній енергії в Китаї. На об'єкті об'єднані сонячні електростанції та вдосконалені системи для виробництва водню, його зберігання і транспортування, пише ecoticias.com.

Плануючи щорічно виробляти 20 000 т водню з навколишнього середовища, проєкт використовує сонячну енергію для електролізу, що істотно знижує викиди вуглецю. Ініціатива постачатиме водень на завод Sinopec Tahe Refining & Chemical, скорочуючи використання викопного палива, а також скорочуючи викиди вуглецю на 485 000 т на рік.

Завод Sinopec Kuqa, незалежно від поставлених цілей, стикається з істотними експлуатаційними випробуваннями. Наразі електролізери на об'єкті потужністю 260 МВт працюють лише на 20% від своєї передбачуваної потужності через технічні проблеми з лужними електролізерами, наданими такими виробниками, як Cockerill Jingli, Longi і Peric.

Ці проблеми не дозволяють електролізерам безпечно генерувати водень, коли виходи падають нижче 50% потужності. Залежність від 361 МВт сонячної енергії в поєднанні з вітряною енергією додатково знизила рівні генерації, не досягнувши передбачуваних 20 000 т водню на рік.

У відповідь на перевірку компанія вказала в соціальних мережах, що ініціатива функціонувала понад 4200 год, передавши понад 22 млн куб. м консервативного водню Tahe Refining and Chemical, що становило трохи більше ніж 2000 т за 6 місяців, близько 20% від очікуваного виробництва.

Ініціатива стане демонстрацією можливостей Sinopec у галузі виробництва водню та подальшого його зберігання. Це може призвести до значних розробок як у галузі технологій, так і в галузі інфраструктури, що в кінцевому підсумку сприятиме досягненню визначених країною цілей зі скорочення викидів вуглецю. Уряд має намір фінансувати видобуток водню, прокладаючи шлях до майбутнього екологічної енергетики, що дасть Китаю перевагу перед США та іншими західними країнами, які намагаються скоротити вуглецевий слід. Видання пише, що обійти КНР у сфері чистої енергетики може бути проблематично в довгостроковій перспективі. Китай уже створив проблеми для західних держав, заполонивши ринок своїми сонячними панелями і обігнавши Захід із виробництва сонячної енергії.

Раніше ми писали, що Китай знову обійшов США, оскільки потужність сонячних панелей підвищилася в 3 рази. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), в галузі енергії сонця Китай має намір до 2030 року в 3 рази перевищити зростання, що спостерігалося за попередні 6 років.