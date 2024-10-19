Китай нашел источник энергии, которого ему не хватало: теперь у мира серьезная проблема

Планируя ежегодно производить 20 000 т водорода из окружающей среды, проект использует солнечную энергию для электролиза, что существенно снижает выбросы углерода.

Related video

Компания China Petroleum & Chemical Corporation представила свой пилотный проект Green Hydrogen по производству водорода на солнечной энергии в Китае. На объекте объединены солнечные электростанции и усовершенствованные системы для производства водорода, его хранения и транспортировки, пишет ecoticias.com.

Планируя ежегодно производить 20 000 т водорода из окружающей среды, проект использует солнечную энергию для электролиза, что существенно снижает выбросы углерода. Инициатива будет поставлять водород на завод Sinopec Tahe Refining & Chemical, сокращая использование ископаемого топлива, а также сокращая выбросы углерода на 485 000 т в год.

Завод Sinopec Kuqa, независимо от поставленных целей, сталкивается с существенными эксплуатационными испытаниями. В настоящее время электролизеры на объекте мощностью 260 МВт работают всего на 20% от своей предполагаемой мощности из-за технических проблем со щелочными электролизерами, предоставленными такими производителями, как Cockerill Jingli, Longi и Peric.

Эти проблемы не позволяют электролизерам безопасно генерировать водород, когда выходы падают ниже 50% мощности. Зависимость от 361 МВт солнечной энергии в сочетании с ветряной энергией дополнительно снизила уровни генерации, не достигнув предполагаемых 20 000 т водорода в год.

В ответ на проверку компания указала в социальных сетях, что инициатива функционировала более 4200 ч, передав более 22 млн куб. м консервативного водорода Tahe Refining and Chemical, что составило чуть более 2000 т за 6 месяцев, около 20% от ожидаемого производства.

Инициатива станет демонстрацией возможностей Sinopec в области производства водорода и дальнейшего его хранения. Это может привести к значительным разработкам как в области технологий, так и в области инфраструктуры, что в конечном итоге будет способствовать достижению определенных страной целей по сокращению выбросов углерода. Правительство намерено финансировать добычу водорода, прокладывая путь к будущему экологичной энергетики, что даст Китаю преимущество перед США и другими западными странами, пытающимися сократить углеродный след. Издание пишет, что обойти КНР в сфере чистой энергетики может быть проблематично в долгосрочной перспективе. Китай уже создал проблемы для западных государств, заполонив рынок своими солнечными панелями и обогнав Запад по производству солнечной энергии.

Ранее мы писали, что Китай опять обошел США, т.к. мощность солнечных панелей повысилась в 3 раза. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в области энергии солнца Китай намерен до 2030 года в 3 раза превысить рост, наблюдавшийся за предыдущие 6 лет.