Китай опять обошел США: мощность солнечных панелей повысилась в 3 раза

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в области энергии солнца Китай намерен до 2030 года в 3 раза превысить рост, наблюдавшийся за предыдущие 6 лет.

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Китай намерен расширить свои мощности возобновляемой энергетики почти на 3207 ГВт в период с 2024 по 2030 год. Об этом пишет издание EvWind.

Прогнозируется, что к 2030 году ежегодный прирост возобновляемой энергии превысит 500 ГВт, причем 80% этого прироста составит солнечная фотоэлектрическая энергия.

Этот быстрый рост уже позволил Китаю превзойти свой целевой показатель 2030 года в 1200 ГВт солнечной фотоэлектрической и ветровой мощности на шесть лет раньше запланированного срока, достигнув пика в июле 2024 года.

Производственные мощности солнечных фотоэлектрических систем в Китае резко возросли с 2022 года, значительно опередив как внутренний, так и мировой спрос. Избыточные мощности привели к снижению цен на модули, сделав солнечные фотоэлектрические системы более конкурентоспособными по сравнению с регулируемыми ценами на электроэнергию.

Несмотря на то, что это выгодно для локального развертывания, торговые меры замедляют рост на экспортных рынках, еще больше подчеркивая необходимость в надежном внутреннем рынке фотоэлектрических систем для поглощения избыточного предложения.

После постепенного отказа от субсидий центрального правительства Китай перешел на долгосрочные контракты на закупку электроэнергии для разработчиков ветряных и солнечных электростанций, установленные на уровне провинциальных базовых цен на электроэнергию, в значительной степени определяемых угольной генерацией.

Несмотря на прекращение политики фиксированных тарифов в 2020 году, к 2023 году мощность солнечных электростанций в Китае почти утроилась и достигла 261 ГВт. Новые промышленные солнечные фотоэлектрические установки и наземные ветровые установки теперь имеют более низкую себестоимость генерации, чем угольные установки в большинстве провинций, что способствует оптимистичным перспективам в области возобновляемой энергетики.

Прогноз МЭА предполагает, что общая переменная мощность возобновляемых источников энергии в Китае достигнет 4225 ГВт к 2030 году, хотя ожидается, что темпы роста числа солнечных фотоэлектрических установок замедлятся. Прогноз был пересмотрен на 24 процента по сравнению с 2023 годом, что отражает несколько ключевых тенденций.

Слишком большое предложение солнечных фотоэлектрических модулей привело к снижению затрат, а снижение процентных ставок с января 2023 года еще больше повысило конкурентоспособность солнечных фотоэлектрических установок по сравнению с электроэнергией на основе угля.

Кроме того, недавние реформы рынка электроэнергии и системы зеленых сертификатов позволили разработчикам получить доступ к более привлекательным ценам, чем те, которые предлагаются регулируемыми контрактами.

В провинциях, где местные оптовые рынки торгуют большим количеством электроэнергии, цены на электроэнергию выше, что повышает рентабельность проектов возобновляемой энергетики.

Пилотная политика Китая Whole County PV, которая обязывает оснащать определенный процент крыш фотоэлектрическими панелями, наряду с ростом розничных цен на электроэнергию в 2023 году также стимулировала быстрое коммерческое и промышленное развертывание солнечной энергетики.

Однако быстрое расширение солнечных фотоэлектрических установок и наземного ветра создало значительные проблемы интеграции сети. Сокращение солнечных фотоэлектрических установок и ветра коммунального масштаба растет в северных и северо-восточных провинциях, что напрягает экономику новых проектов.

Ожидается, что ограничения передающей сети и растущие проблемы распределительной сети, особенно с добавлением 180 ГВт коммерческой и жилой фотоэлектрической мощности с 2021 года, повлияют на банковскую привлекательность будущих проектов.

Ранее мы уже писали, что на территории США обнаружили сотни потенциальных источников геотермальной энергии, которая извлекается из земной коры, полностью возобновляема и не загрязняет воздух. Она также имеет преимущество перед солнечной и ветровой, так ее производство не зависит от колебаний погоды.