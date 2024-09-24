Заменят солнечные и ветряные станции: в США найдены скважины с "энергией будущего"

Геотермальная энергия имеет преимущество перед солнечной и ветровой, так ее производство не зависит от колебаний погоды.

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На территории США обнаружили сотни потенциальных геотермальных скважин, из которых американцы скоро смогут получать электроэнергию. Об этом пишет ECOticias.

В статье говорится, что инвестиции в геотермальную энергетику вскоре могут превзойти инвестиции в солнечную и ветровую энергетику. Из-за колебаний погоды ветер и солнце не стабильны, в то время как геотермальная энергия постоянна. Более того, исследователи открывают все больше подземных горячих точек.

Как оказалось, многие американские города расположены на активных геотермальных объектах, и правительство готово добывать этот ценный ресурс зеленой энергии. Среди штатов самым высоким уровнем геотермальной активности: Орегон, Айдахо, Невада, Юта и Калифорния.

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Упомянутые штаты расположены на геотермальных горячих точках, где тепло Земли находится относительно близко к поверхности. Это тепло можно использовать для превращения жидкости в пар для вращения турбин или напрямую для регулирования температуры в помещениях. Некоторые города в Америке уже пользуются этой формой энергии для отопления домов, предприятий и общественных учреждений.

В издании отмечают, что геотермальная энергия может стать основным источником энергии на западе США, а ветер и солнце могут давать избытки энергии, которую местные компании могут продать или отправить в другие места.

Также сообщается, что геотермальная промышленность долго была ограничена устаревшими технологиями, однако сейчас стартапы изобретают новые способы рытья и использования скважин. Так, в Юте, Айдахо и Калифорнии уже инвестируют в инновационные технологии, чтобы сделать бурение и управление скважинами более эффективными и дешевыми. Некоторые геотермальные электростанции рассматривают возможность добавления солнечных панелей или ветряных турбин на поверхность, чтобы увеличить производство возобновляемой энергии.

Напомним, Национальная лаборатория Айдахо и Национальная лаборатория возобновляемой энергии собираются запустить в штате Айдахо геотермальный "гибридный" проект, в котором будет использоваться солнечная энергия.

В свою очередь стартап Quaise Energy предлагает использовать геотермальную энергию, посверлив миллиметровым лазером недра Земли.