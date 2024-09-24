Замінять сонячні та вітряні станції: у США знайдено свердловини з "енергією майбутнього"

Геотермальна енергія має перевагу перед сонячною та вітровою, бо її виробництво не залежить від коливань погоди.

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На території США виявили сотні потенційних геотермальних свердловин, з яких американці скоро зможуть отримувати електроенергію. Про це пише ECOticias.

У статті йдеться про те, що інвестиції в геотермальну енергетику незабаром можуть перевершити інвестиції в сонячну і вітрову енергетику. Через коливання погоди вітер і сонце не стабільні, тоді як геотермальна енергія постійна. Ба більше, дослідники відкривають дедалі більше підземних гарячих точок.

Як виявилося, багато американських міст розташовані на активних геотермальних об'єктах, і уряд готовий видобувати цей цінний ресурс зеленої енергії. Серед штатів із найвищим рівнем геотермальної активності: Орегон, Айдахо, Невада, Юта і Каліфорнія.

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Згадані штати розташовані на геотермальних гарячих точках, де тепло Землі знаходиться відносно близько до поверхні. Це тепло можна використовувати для перетворення рідини на пару для обертання турбін або безпосередньо для регулювання температури в приміщеннях. Деякі міста в Америці вже користуються цією формою енергії для опалення будинків, підприємств і громадських установ.

У виданні зазначають, що геотермальна енергія може стати основним джерелом енергії на заході США, а вітер і сонце можуть давати надлишки енергії, яку місцеві компанії можуть продати або відправити в інші місця.

Також повідомляється, що геотермальна промисловість довго була обмежена застарілими технологіями, проте зараз стартапи винаходять нові способи риття та використання свердловин. Так, у Юті, Айдахо та Каліфорнії вже інвестують в інноваційні технології, щоб зробити буріння та управління свердловинами ефективнішими та дешевшими. Деякі геотермальні електростанції розглядають можливість додавання сонячних панелей або вітряних турбін на поверхню, щоб збільшити виробництво відновлюваної енергії.

Нагадаємо, Національна лабораторія Айдахо і Національна лабораторія відновлюваної енергії збираються запустити в штаті Айдахо геотермальний "гібридний" проєкт, у якому використовуватиметься сонячна енергія.

Зі свого боку стартап Quaise Energy пропонує використовувати геотермальну енергію, посвердливши міліметровим лазером надра Землі.