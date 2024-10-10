Китай знову обійшов США: потужність сонячних панелей підвищилася в 3 рази

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), у галузі енергії сонця Китай має намір до 2030 року в 3 рази перевищити зростання, що спостерігалося за попередні 6 років.

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Китай має намір розширити свої потужності відновлюваної енергетики майже на 3207 ГВт у період з 2024 по 2030 рік. Про це пише видання EvWind.

Прогнозується, що до 2030 року щорічний приріст відновлюваної енергії перевищить 500 ГВт, причому 80% цього приросту становитиме сонячна фотоелектрична енергія.

Це швидке зростання вже дало змогу Китаю перевершити свій цільовий показник 2030 року в 1200 ГВт сонячної фотоелектричної та вітрової потужності на шість років раніше запланованого терміну, досягнувши піку в липні 2024 року.

Виробничі потужності сонячних фотоелектричних систем у Китаї різко зросли з 2022 року, значно випередивши як внутрішній, так і світовий попит. Надлишкові потужності призвели до зниження цін на модулі, зробивши сонячні фотоелектричні системи більш конкурентоспроможними порівняно з регульованими цінами на електроенергію.

Незважаючи на те, що це вигідно для локального розгортання, торговельні заходи сповільнюють зростання на експортних ринках, ще більше наголошуючи на необхідності в надійному внутрішньому ринку фотоелектричних систем для поглинання надлишкової пропозиції.

Після поступової відмови від субсидій центрального уряду Китай перейшов на довгострокові контракти на закупівлю електроенергії для розробників вітряних і сонячних електростанцій, встановлені на рівні провінційних базових цін на електроенергію, які значною мірою визначаються вугільною генерацією.

Незважаючи на припинення політики фіксованих тарифів у 2020 році, до 2023 року потужність сонячних електростанцій у Китаї майже потроїлася і досягла 261 ГВт. Нові промислові сонячні фотоелектричні установки та наземні вітрові установки тепер мають нижчу собівартість генерації, ніж вугільні установки в більшості провінцій, що сприяє оптимістичним перспективам у галузі відновлюваної енергетики.

Прогноз МЕА передбачає, що загальна змінна потужність поновлюваних джерел енергії в Китаї досягне 4225 ГВт до 2030 року, хоча очікується, що темпи зростання числа сонячних фотоелектричних установок сповільняться. Прогноз було переглянуто на 24 відсотки порівняно з 2023 роком, що відображає кілька ключових тенденцій.

Занадто велика пропозиція сонячних фотоелектричних модулів призвела до зниження витрат, а зниження відсоткових ставок із січня 2023 року ще більше підвищило конкурентоспроможність сонячних фотоелектричних установок порівняно з електроенергією на основі вугілля.

Крім того, нещодавні реформи ринку електроенергії та системи зелених сертифікатів дали змогу розробникам отримати доступ до привабливіших цін, ніж ті, що пропонуються регульованими контрактами.

У провінціях, де місцеві оптові ринки торгують великою кількістю електроенергії, ціни на електроенергію вищі, що підвищує рентабельність проєктів відновлюваної енергетики.

Пілотна політика Китаю Whole County PV, яка зобов'язує оснащувати певний відсоток дахів фотоелектричними панелями, поряд зі зростанням роздрібних цін на електроенергію в 2023 році також стимулювала швидке комерційне і промислове розгортання сонячної енергетики.

Однак швидке розширення сонячних фотоелектричних установок і наземного вітру створило значні проблеми інтеграції мережі. Скорочення сонячних фотоелектричних установок і вітру комунального масштабу зростає в північних і північно-східних провінціях, що напружує економіку нових проєктів.

Очікується, що обмеження передавальної мережі та зростаючі проблеми розподільчої мережі, особливо з додаванням 180 ГВт комерційної та житлової фотоелектричної потужності з 2021 року, вплинуть на банківську привабливість майбутніх проєктів.

Раніше ми вже писали, що на території США виявили сотні потенційних джерел геотермальної енергії, яку добувають із земної кори, яка повністю поновлювана і не забруднює повітря. Вона також має перевагу перед сонячною та вітровою, оскільки її виробництво не залежить від коливань погоди.