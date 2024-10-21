США превратили мировую проблему в источник чистой энергии: как это получилось

Завод Covanta Michigan Waste-to-Energy производит 68 МВт электроэнергии и обеспечивает чистой электроэнергией около 800 000 домов.

Related video

Заводы американской компании WTE предназначены для переработки твердых бытовых отходов, в основном сжигаемых, для получения энергии. Используемая технология помогает превращать сор в источник возобновляемой энергии, пишет издание ecoticias.com.

Утилизация отходов — одна из самых известных проблем в современном мире. Однако в Штатах есть заводы, по переработке мусора в энергию.

Например, объекты Covanta в Соединенных Штатах перерабатывают сотни тысяч тонн отходов и преобразуют их в электричество, которое можно использовать в домах и коммерческих помещениях. Завод Covanta Alexandria является ярким примером этой инновации. Он сжигает неопасные бытовые отходы в объеме 350 000 т ежегодно при высоких температурах и производит пар для выработки чистой энергии. Этого хватает на примерно 15 000 домов круглый год. Способ преобразования отходов в энергию также помогает решить проблему утилизации мусора. Благодаря переработке Covanta удалось сократить выбросы парниковых газов более чем на 331 000 метрических тонн. Это сокращение эквивалентно удалению около 65 000 легковых автомобилей с дорог на один год.

Переработка мусора для получения энергии также имеет экономические выгоды. Например, завод Covanta Michigan Waste-to-Energy производит 68 МВт электроэнергии и обеспечивает чистой электроэнергией около 800 000 домов.

Предприятия Covanta извлекают металлы и другие перерабатываемые материалы. Это не только помогает сократить спрос на закупку нового сырья, но и увеличивает доходы региональных властей. Таким образом, сообщества могут превратить мусор в возможность стимулировать экономическое развитие и решать экологические проблемы.

Ранее мы писали, что Китай нашел источник энергии, которого ему не хватало. Планируя ежегодно производить 20 000 т водорода из окружающей среды, проект использует солнечную энергию для электролиза, что существенно снижает выбросы углерода.

Сообщали также, что ученые добывают водород из мусора. Hyundai построила первое в мире предприятие, которое производит 500 кг водорода в день, используя 60 т пищевых отходов, а также перерабатывающее 130 000 т пластиковых отходов для добычи 24 000 т водорода.