Потужність сонячної енергетики у світі подвоїлася до 2 ТВт лише з 2022 року: що відомо

Минуло лише два роки відтоді, як світова індустрія сонячної енергії досягла першого тераватта.

На COP29, у Баку, Глобальна сонячна рада оголосила, що поріг загальної фотоелектричної потужності у 2 ТВт досягнуто. Про це пише Balkan Green Energy News.

Глобальна рада з сонячної енергії заявила, що потужність фотоелектричної галузі сягнула 2 ТВт на тлі другого президентства Дональда Трампа у США і важливої конференції ООН зі зміни клімату (COP29), яка розпочалася сьогодні в столиці Азербайджану Баку.

Галузева асоціація зазначила, що за останні роки впровадження цієї технології значно прискорилося, що призвело до різкого зниження витрат і зробило сонячну енергію найдешевшою формою енергії, доступною споживачам у багатьох країнах світу.

За розрахунками Глобальної сонячної ради і SolarPower Europe, фотоелектричній галузі знадобилося 68 років, щоб досягти 1 ТВт встановленої потужності, і лише два роки, щоб подвоїти її.

В оголошенні йдеться, що ця віха підкреслює, як сонячна енергія стає основою глобальної енергетичної системи. 2 ТВт сонячної енергії еквівалентні загальній встановленій електричній потужності Індії, США та Великої Британії разом узятих. Це також удвічі перевищує загальну потужність у Європейському союзі.

За коефіцієнта використання потужності 20% 2 ТВт могли б забезпечити електроенергією мільярд будинків, які споживають у середньому по світу 3,5 МВт-год на рік.

Примітно, що це всього лише еквівалент, оскільки фотоелектричні панелі не можуть генерувати електроенергію без денного світла. Це означає, що необхідно комбінувати їх із накопичувачами енергії та іншими джерелами живлення для цілодобового постачання щодня.

Рада Global Solar Council наголосила на необхідності досягнення 1,5 ТВт глобальної ємності зберігання і розробки 25 мільйонів кілометрів мережевої інфраструктури до кінця десятиліття. Мета 2030 року для сонячної енергетики становить 8 ТВт. Важливо відзначити, що глобальна виробнича потужність вже становить 1,1 ТВт на рік, підкреслила організація.

"Безпрецедентне розгортання сонячної енергетики по всьому світу, а тепер і той факт, що ми досягли цієї позначки в 2 ТВт, або близько семи мільярдів встановлених сонячних панелей, є кульмінацією десятиліть наполегливої роботи. Далекоглядна політика, промислова винахідливість, сім мільйонів працьовитих установників сонячних панелей і універсальна і масштабована технологія — все це привело нас до цього моменту", — сказала Соня Данлоп, генеральний директор Global Solar Council.

Сім мільярдів сонячних панелей генерують електроенергію, а сім мільйонів людей займаються установкою сонячних батарей. Вона зазначила, що тепер необхідно подвоїти річну потужність установки сонячної енергії до 1 ТВт на рік, щоб досягти глобальної мети потроєння поновлюваних джерел енергії, узгодженої на КС-28 у Дубаї.

"Нам потрібно відсвяткувати 25 мільйонів сонячних будинків і тепер подвоїти це число. Щоб досягти цього, нам потрібно розблокувати фінансування і знизити вартість капіталу для сонячних проєктів, особливо на глобальному Півдні", — заявив Данлоп.

До 2030 року сонячна енергія стане провідним поновлюваним джерелом енергії у світі, заявив голова Глобальної сонячної ради Мате Хейс, який також відповідає за глобальні питання в SolarPower Europe. "Нам терміново потрібна підтримка національних урядів та інвесторів, щоб досягти нашої мети потроїти поновлювані джерела енергії", — попередив він.

Глобальна сонячна рада заявила, що на COP29 вона запустить Міжнародну групу з фінансування сонячної енергетики. Перший у світі глобальний діалог між галуззю фотоелектричних систем і фінансовим сектором спрямований на подолання фінансового розриву між амбіціями і розгортанням, пояснив він. Мета полягає в тому, щоб знизити вартість капіталу для сонячної енергетики в економіках, що розвиваються, з 15% до 5%.

У той час як відставання бідних країн у розгортанні фотоелектричних установок є основним фактором зниження, найбільш важливим явищем є домінування Китаю як у додаванні потужностей, так і у виробництві. Схожа ситуація спостерігається в сегменті вітроенергетики.

Коли світові лідери і провідні кліматичні дипломати почали прибувати в Баку на COP29, Глобальна сонячна рада оголосила, що поріг загальної фотоелектричної потужності в 2 ТВт досягнуто. Минуло лише два роки з першого тераватта.

Раніше ми писали про сонячну енергію "під землею". Об'єднання геотермальної та сонячної енергії може створити надефективні генератори для доставки дешевшої електроенергії.