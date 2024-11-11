Мощность солнечной энергетики в мире удвоилась до 2 ТВт всего за 2 года: что известно

По расчетам Глобального солнечного совета и SolarPower Europe, фотоэлектрической отрасли потребовалось 68 лет, чтобы достичь 1 ТВт установленной мощности, и всего два года, чтобы удвоить ее.

На COP29, в Баку, Глобальный солнечный совет объявил, что порог общей фотоэлектрической мощности в 2 ТВт достигнут. Об этом пишет Balkan Green Energy News.

Глобальный совет по солнечной энергии заявил, что мощность фотоэлектрической отрасли достигла 2 ТВт на фоне второго президентства Дональда Трампа в США и важной конференции ООН по изменению климата (COP29), которая началась сегодня в столице Азербайджана Баку.

Отраслевая ассоциация отметила, что за последние годы внедрение этой технологии значительно ускорилось, что привело к резкому снижению затрат и сделало солнечную энергию самой дешевой формой энергии, доступной потребителям во многих странах мира.

По расчетам Глобального солнечного совета и SolarPower Europe, фотоэлектрической отрасли потребовалось 68 лет, чтобы достичь 1 ТВт установленной мощности, и всего два года, чтобы удвоить ее.

В объявлении говорится, что эта веха подчеркивает, как солнечная энергия становится основой глобальной энергетической системы. 2 ТВт солнечной энергии эквивалентны общей установленной электрической мощности Индии, США и Великобритании вместе взятых. Это также в два раза превышает общую мощность в Европейском союзе.

При коэффициенте использования мощности 20% 2 ТВт могли бы обеспечить электроэнергией миллиард домов, потребляющих в среднем по миру 3,5 МВт·ч в год.

Примечательно, что это всего лишь эквивалент, поскольку фотоэлектрические панели не могут генерировать электроэнергию без дневного света. Это означает, что необходимо комбинировать их с накопителями энергии и другими источниками питания для круглосуточного снабжения каждый день.

Совет Global Solar Council подчеркнул необходимость достижения 1,5 ТВт глобальной емкости хранения и разработки 25 миллионов километров сетевой инфраструктуры до конца десятилетия. Цель 2030 года для солнечной энергетики составляет 8 ТВт. Важно отметить, что глобальная производственная мощность уже составляет 1,1 ТВт в год, подчеркнула организация.

"Беспрецедентное развертывание солнечной энергетики по всему миру, а теперь и тот факт, что мы достигли этой отметки в 2 ТВт, или около семи миллиардов установленных солнечных панелей, являются кульминацией десятилетий упорной работы. Дальновидная политика, промышленная изобретательность, семь миллионов трудолюбивых установщиков солнечных панелей и универсальная и масштабируемая технология — все это привело нас к этому моменту", — сказала Соня Данлоп, генеральный директор Global Solar Council.

Семь миллиардов солнечных панелей генерируют электроэнергию, а семь миллионов человек занимаются установкой солнечных батарей. Она отметила, что теперь необходимо удвоить годовую мощность установки солнечной энергии до 1 ТВт в год, чтобы достичь глобальной цели утроения возобновляемых источников энергии, согласованной на КС-28 в Дубае.

"Нам нужно отпраздновать 25 миллионов солнечных домов и теперь удвоить это число. Чтобы достичь этого, нам нужно разблокировать финансирование и снизить стоимость капитала для солнечных проектов, особенно на глобальном Юге", — заявил Данлоп.

К 2030 году солнечная энергия станет ведущим возобновляемым источником энергии в мире, заявил председатель Глобального солнечного совета Мате Хейс, который также отвечает за глобальные вопросы в SolarPower Europe. "Нам срочно нужна поддержка национальных правительств и инвесторов, чтобы достичь нашей цели утроить возобновляемые источники энергии", — предупредил он.

Глобальный солнечный совет заявил, что на COP29 он запустит Международную группу по финансированию солнечной энергетики. Первый в мире глобальный диалог между отраслью фотоэлектрических систем и финансовым сектором направлен на преодоление финансового разрыва между амбициями и развертыванием, пояснил он. Цель состоит в том, чтобы снизить стоимость капитала для солнечной энергетики в развивающихся экономиках с 15% до 5%.

В то время как отставание бедных стран в развертывании фотоэлектрических установок является основным фактором снижения, наиболее важным явлением является доминирование Китая как в добавлении мощностей, так и в производстве. Похожая ситуация наблюдается в сегменте ветроэнергетики.

Когда мировые лидеры и ведущие климатические дипломаты начали прибывать в Баку на COP29, Глобальный солнечный совет объявил, что порог общей фотоэлектрической мощности в 2 ТВт достигнут. Прошло всего два года с первого тераватта.

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