Електрика зі "сміття": вчені придумали новий спосіб генерації енергії (фото)

Інноваційний патч із кількох шарів полістиролу може генерувати електрику, використовуючи, наприклад, вихлоп кондиціонерів.

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Дослідники Королівського технологічного інституту (RMIT) у співпраці з Ризьким технічним університетом у Латвії розробили спосіб отримання статичної електрики з руху і вітру, використовуючи відходи полістиролу. Про це пише портал Interesting Engineering.

За словами вчених, інноваційна тонка латочка з декількох шарів полістиролу, кожен з яких приблизно в одну десяту товщини людської волосини, може виробляти статичну електрику з повітря, що дме на її поверхню. Такий збір енергії можливий завдяки електропрядінню шарів волокон полістиролу малого і великого діаметру, що чергуються.

Доктор Пітер Шеррелл із винаходом і пакувальним матеріалом із полістиролу, з якого він зроблений Фото: маски дороги

Провідний дослідник доктор Пітер Шеррелл з RMIT зазначив, що ці патчі можна використовувати для збору енергії з турбулентного вихлопу кондиціонерів, що може знизити потребу в енергії до 5%. Одне з потенційно можливих місць застосування технології — підземні переходи.

Під час експериментів ці пристрої продемонстрували напругу близько 230 вольт, що можна порівняти з напругою мережі в будинках, хоча і за набагато меншої потужності. Більше енергії можна отримати, використовуючи додаткові шари полістиролу.

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Як зазначають дослідники, для розкладання полістиролу на звалищі потрібно 500 років. Тож пристрої на основі цього матеріалу стабільні та можуть генерувати електроенергію протягом тривалого часу.

За даними RMIT, явище статичної електрики спостерігається вже тисячі років і добре вивчене на макроскопічному рівні, проте на нанорівні воно досі "залишалося загадкою".

Пакувальні матеріали та латочка з полістиролу Фото: маски дороги

"Ми з'ясували, як змусити внутрішні частини реформованого полістиролу тертися одна об одну контрольованим чином, змушуючи весь заряд тягнутися в одному напрямку для вироблення електрики. За останні кілька років ми стали краще розуміти, що відбувається", — наголосив Пітер Шеррелл.

Нагадаємо, команда дослідників з Мадридського університету дистанційного навчання в Іспанії з'ясували, що системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря можуть виробляти до 513 МВт*год чистої електроенергії на рік.

Раніше також повідомлялося, що делегація з Київської міської державної адміністрації відвідала з робочим візитом Словенію, де ознайомилася з роботою теплоелектроцентралі, що використовує відходи для генерації тепла та електроенергії.