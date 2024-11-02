Электричество из "мусора": ученые придумали новый способ генерации энергии (фото)

Инновационный патч из нескольких слоев полистирола может генерировать электричество, используя, к примеру, выхлоп кондиционеров.

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Исследователи Королевского технологического института (RMIT) в сотрудничестве с Рижским техническим университетом в Латвии разработали способ получения статического электричества из движения и ветра, используя отходы полистирола. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

По словам ученых, инновационная тонкая заплатка из нескольких слоев полистирола, каждый из которых примерно в одну десятую толщины человеческого волоса, может производить статическое электричество из воздуха, дующего на ее поверхность. Такой сбор энергии возможен за счет электропрядения чередующихся слоев волокон полистирола малого и большого диаметра.

Доктор Питер Шеррелл с изобретением и упаковочным материалом из полистирола, из которого оно сделано Фото: RMIT University

Ведущий исследователь доктор Питер Шеррелл из RMIT отметил, что эти патчи можно использовать для сбора энергии из турбулентного выхлопа кондиционеров, что может снизить потребность в энергии до 5%. Одно из потенциально возможных мест применения технологии — подземные переходы.

В ходе экспериментов эти устройства продемонстрировали напряжение около 230 вольт, что сопоставимо с напряжением сети в домах, хотя и при гораздо меньшей мощности. Больше энергии можно получить, используя дополнительные слои полистирола.

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Как отмечают исследователи, для разложения полистирола на свалке нужно 500 лет. Поэтому устройства на основе этого материала стабильны и могут генерировать электроэнергию в течение длительного времени.

По данным RMIT, явление статического электричества наблюдается уже тысячи лет и хорошо изучено на макроскопическом уровне, однако на наноуровне оно до сих пор "оставалось загадкой".

Упаковочные материалы и заплатка из полистирола Фото: RMIT University

"Мы выяснили, как заставить внутренние части реформированного полистирола тереться друг о друга контролируемым образом, заставляя весь заряд тянуться в одном направлении для выработки электричества. За последние несколько лет мы стали лучше понимать, что происходит", — подчеркнул Питер Шеррелл.

Напомним, команда исследователей из Мадридского университета дистанционного обучения в Испании выяснили, что системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха могут производить до 513 МВт*ч чистой электроэнергии в год.

Ранее также сообщалось, что делегация из Киевской городской государственной администрации посетила с рабочим визитом Словению, где ознакомилась с работой теплоэлектроцентрали, использующей отходы для генерации тепла и электроэнергии.